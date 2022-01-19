Глава МТС Банка: Финтех становится значимым драйвером прироста доходов группы МТС

ТАСС, 19 января. Финтех - одно из ключевых направлений развития Группы МТС, которое вносит весомый вклад в развитие экосистемы, привлекая внимание инвесторов группы. В интервью старшему аналитику ВТБ Капитал по банковскому сектору Михаилу Шлемову глава МТС Банка Илья Филатов рассказал о стратегических направлениях развития и привлекательности финтеха для инвесторов.

"МТС Банк как основа вертикали МТС Финтех активно растет и уже достиг значительного масштаба, внося значимый вклад в доходы группы - за девять месяцев 2021 года мы заработали 5,1 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, это рекордный показатель за последние 10 лет. Мы делаем ставку на цифровизацию и быстрый рост розничного бизнеса, и уже сегодня доля продаж в digital-каналах банка превышает половину от общего объема. Благодаря трансформации и усилению клиентского сервиса за последние три года МТС Банк стал одним из самых быстрорастущих розничных кредиторов. Из топ-40 банк поднялся в топ-15 по розничному портфелю, причем по POS-кредитованию мы - одни из лидеров. Финтех стал значимым драйвером прироста доходов Группы МТС, и мы работаем над повышением капитализации и доходности для инвесторов компании", - сообщил Илья Филатов.

Председатель правления отметил, что сегодня лишь малая часть коммерческих банков строит свою стратегию в цифровых каналах, поэтому у МТС Банка есть достаточно большой потенциал для того, чтобы стать одним из лидеров цифрового банковского сервиса.

По мнению представителя ВТБ Капитал, темы интервью отражают наиболее частые вопросы и призваны помочь институциональным инвесторам и экспертам отрасли оценить, насколько финтех-компонент учтен в текущей стоимости акций МТС. В открытом интервью также затрагиваются операционные и финансовые показатели компании, реализация стратегии МТС Банка и его выход на IPO.

Полная версия интервью на русском языке доступна по ссылке.