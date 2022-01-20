"Серебряный Лучник" проведет конференцию в новом формате

ТАСС, 20 января. "Серебряный Лучник" 16 февраля совместно с факультетом журналистики МГУ проведет международную конференцию "Национальная коммуникация в глобальном контексте" (12+).

В этом году в масштабном разговоре об идентификации коммуникации в "новой нормальности" в Общественной Палате России примут участие около 40 спикеров - мэтров индустрии и лидеров общественного мнения из России, Европы, Америки, Азии и участники в большом зале ОП РФ в Москве, других городах и странах, благодаря онлайн-трансляции.

Национальная Премия "Серебряный Лучник", развивая связи с высшей школой, совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова в 2017 году, инициировала проект международной научно-практической ежегодной конференции "Национальная коммуникация в глобальном контексте" для преподавателей высшей школы и студентов вузов.

Целью конференции стало привлечение вузовского сообщества, которое готовит будущих специалистов, к актуальным проблемам и лучшим практикам индустрии, создание площадки взаимодействия преподавателей, студентов и профессионалов, поскольку именно отсутствие системности и связей с практикой многие годы усложняет подготовку специалистов по PR в высшей школе.

"Проведение конференции выявило интерес индустрии к этой новой площадке профессионального общения. Для "Лучника" - как эталона профессии и символа лучших индустриальных компетенций - такая открытая дискуссионная площадка высокого статуса позволяет более эффективно развивать индустрию в формате "полного цикла", начиная с образования и до определения профессиональных проектов премиум уровня", - убеждена директор образовательных и научных программ "Серебряного Лучника", профессор Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Марина Шилина.

Каковы алгоритмы эффективности индустрии в "новой нормальности"? Что определяет особенности PR как большой индустрии в контексте большой политики? Каков баланс бинарности технологии и искусства в профессии в виртуальной и гибридной реальности? Как управлять репутацией, которая рождается в New Normal? Какие компетенции потребуются от профессионалов будущего и будущих профи в конкуренции с программами искусственного интеллекта? Почему Пол Холмс уверен, что нынешние лидеры должны быть бесстрашными?

Вопросов в практиках индустрии и для обсуждения на конференции гораздо больше, чем ответов.

Именно дискуссия дает возможность найти точные ориентиры для развития общественных связей в "новой нормальности".

Новая стратегия развития конференции определила новый фирменный стиль: обновленный лого создан основателем Премии, Председателем Попечительского совета "Серебряного Лучника" Игорем Писарским и символизирует ускользающее время и необходимость лицом к лицу обсуждать важные для всех вопросы.

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