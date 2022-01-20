Клиенты группы Газпромбанк Лизинг в 2021 году получили более 2 млрд рублей в виде скидок

ТАСС, 20 января. Группа Газпромбанк Лизинг в 2021 году дополнительно предоставила скидки клиентам крупного корпоративного и розничного бизнеса на сумму 2,2 млрд рублей при реализации госпрограмм субсидирования. Это на 36% больше 2020 года. Рост объема финансирования имущества на условиях льготного лизинга составил 124% и достиг 34 млрд рублей. Всего в 2021 году группа Газпромбанк Лизинг заключила 4,3 тыс. новых договоров с применением госпрограмм на льготное финансирование почти 5 тыс. единиц различной техники и оборудования.

Наибольшей востребованностью среди клиентов группы Газпромбанк Лизинг пользовались госпрограммы Фонда развития промышленности и Минпромторга РФ по льготному лизингу автомобилей, строительно-дорожной и коммунальной техники, вертолетов. Самыми популярными автомобилями в 2021 году стали: Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Hyundai Solaris, LADA Largus, KIA Rio. В сегменте легкого коммерческого и грузового транспорта лидеры - Ford Transit, КамАЗ, ГАЗель и УАЗ.

Совокупный портфель сделок по льготному лизингу группы Газпромбанк Лизинг на 1 января 2022 года составляет 117,5 млрд рублей. Объем субсидий, которые в полном объеме транслировала клиентам группа в виде скидок, превысил 8 млрд рублей.

"В 2022 году мы ожидаем не меньший спрос на программы субсидирования автотранспорта, производство которого локализовано на территории РФ. С начала года особой востребованностью среди клиентов группы Газпромбанк Лизинг пользуется госпрограмма Минпромторга РФ по реализации льготного лизинга строительно-дорожной и коммунальной техники. Российские компании охотно прибегают к этому механизму, поскольку экономическая выгода составляет до 15% от стоимости единицы техники, - комментирует глава группы Газпромбанк Лизинг Максим Калинкин.