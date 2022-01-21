Музей Победы запустил новую интерактивную экскурсию для школьников

ТАСС, 21 января. Музей Победы запустил новый интерактивный проект для детей по экспозиции "Битва за Москву. Первая Победа!" (6+). Во время экскурсии школьники почувствуют себя участниками грандиозного сражения, развеявшего миф о непобедимости германской армии, увидят подлинные раритеты времен войны, узнают о судьбах защитников столицы. Оператором проекта стал московский центр "Патриот.Спорт".

"Мы активно работаем над новыми образовательными программами для детей. В современных условиях очень важно, чтобы знакомство ребят с историей Великой Отечественной, с такими важнейшими событиями, как, например, Московская битва, не ограничивалось школьными учебниками. Мы стараемся создавать программы, которые дают школьникам более глубокие знания, погружая их в историю страны", - отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Ежедневно побывать на экскурсиях смогут до 400 юных москвичей. График посещения будут составлять специалисты московского центра "Патриот.Спорт" вместе с представителями образовательных организаций разных районов города. Трехмерные панорамы и исторически достоверные декорации, воссоздающие Москву накануне и во время войны, "перенесут" ребят на московскую улицу и станцию метро, Красную площадь и на линию обороны столицы. Под руководством гида школьники будут выполнять интерактивные задания: собирать информацию, изучать карты, составлять психологические портреты командиров, участвовать в строительстве укреплений, читать стихи поэтов-фронтовиков и многое другое. Участники программы запишутся в народное ополчение, будут помогать при маскировке важных городских объектов, маршировать по Красной площади, спасать город от вражеских снарядов.

Экспозиция "Битва за Москву. Первая победа!" расположена на площади более 1,2 тыс. кв. м и состоит из девяти тематических разделов. Посетители могут увидеть более 1,7 тыс. экспонатов, свыше 3,5 тыс. фотографий, а также тысячи отсканированных документов и справочных материалов. Экспозицию дополняют скульптурные изображения реальных личностей, фильмы-реконструкции и мультимедийные программы. Новое музейное пространство было открыто к 80-летию контрнаступления советских войск в Битве под Москвой. ТАСС выступил информационным партнером экспозиции.