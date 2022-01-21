Фонд Росконгресс стал лауреатом трех номинаций премии EFEA AWARDS

ТАСС, 21 января. Фонд Росконгресс получил ежегодную независимую премию среди организаторов мероприятий EFEA Awards (16+), став победителем сразу в трех номинациях: "Организатор года", "Проект года" - Петербургский международный экономический форум (6+) и "Открытие года" - Конгресс молодых ученых (6+). Торжественная церемония вручения премии состоялась в Санкт-Петербурге в рамках XI Евразийского ивент-форума.

"В ушедшем году благодаря совместным усилиям, действительно командной работе с Роспотребнадзором мы успешно проверили ряд крупнейших мероприятий: Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум, Конгресс молодых ученых и другие. Была проделана колоссальная работа по подготовке площадок. Именно благодаря непрерывному взаимодействию Оргкомитетов крупнейших конгрессно-выставочных и профильных ФОИВов удалось добиться "постпандемийного перелома" в нашей отрасли, провести мероприятия в традиционном формате. Награды EFEA Awards - это не только признание профессионалов рынка, но и прежде всего, наша общая победа в реализации событий в офлайне и залог развития отрасли в целом", - отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Премия EFEA Awards, неофициально названная участниками рынка и профессиональными СМИ "Оскаром индустрии встреч", была учреждена в 2015 году. В ее шорт-лист попадают те проекты и площадки России, которые успешно проявили себя в течение года. Список компаний-участников формируется из открытых источников и регулярно пополняемой базы Выставочного научно-исследовательского центра R&C. Победители определяются по итогам рейтинга, составленного по количеству упоминаний в публикациях российских СМИ, форумов, выставок, конгрессов, фестивалей, организаторов мероприятий и мест проведения событий.