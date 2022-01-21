Университет "Синергия" и творческое объединение "АМиК" запускают первую в России Школу КВН

ТАСС, 21 января. Первую в России Школу КВН запустят университет "Синергия" и творческое объединение "АМиК", соглашение об этом генеральный директор "Творческого телевизионного объединения "АМИК" Александр Масляков и президент корпорации "Синергия" Вадим Лобов заключили 20 января в рамках 33-го международного фестиваля команд КВН "КиВиН-2022".

Образовательные программы Школы КВН будут направлены на комплексную подготовку молодых профессионалов для работы в креативных индустриях. Они будут учитывать весь 60-летний опыт КВН и впервые в России институционализируют его в профессиональные компетенции для сферы медиа-развлечений, отмечают организаторы.

"Обучение в Школе КВН, в первую очередь, это возможность общения и обмена профессиональным опытом с теми, кто создает и развивает медиасферу. Очень жаль, что в годы моего студенчества не было подобного проекта. Действительно здорово, что теперь у всех молодых людей, кто хочет попробовать себя в креативных индустриях, есть шанс получить все необходимые для этого компетенции, и главное - обратную связь от актеров, телеведущих, сценаристов и участников КВН", - комментирует Сангаджи Тарбаев, креативный продюсер "Телевизионного творческого объединения "АМиК".

"За 60 лет КВН стал значимым общественно-культурным явлением, которое реагирует на мейнстрим и популяризирует индустрию развлечений. За подготовкой к каждой игре стоит работа команды: сценаристов, актеров, режиссеров. Известные лица российского шоу-бизнеса, будь то Азамат Мусагалиев, Гарик Мартиросян или Саша Гудков начинали свою карьеру в КВН. Мы совместно с АМИК систематизировали и институционализировали знания и опыт для подготовки профессионалов для креативной индустрии", - отмечает Вадим Лобов, президент корпорации "Синергия".

Цель проекта - это получение практического образования, необходимого как для работы в медиасфере, так и для раскрытия креативного потенциала за счет опыта, накопленного в играх КВН, сообщили организаторы. Программа школы рассчитана на детей от 6 лет. Планируются программы ДПО и высшего образования.

"Клуб Веселых и Находчивых - это важная часть современной российской культуры и любимый формат юмористической игры у многих поколений. Благодаря труду сценаристов игры выступают социальным зеркалом. Наша игра ежегодно открывает молодые таланты для индустрии развлечений. За это время накопилось много знаний и опыта для передачи в образовательном формате. Школа КВН — новое и перспективное направление обучения всему, что нужно для успеха в медиасреде. Если перечислять все, чему учатся ребята во время подготовки к играм, то список профессий будет бесконечный: от сценариста до театрального режиссера-постановщика. Каждый студент сможет выбрать собственный путь - например, развиваться как КВНщик или телеведущий", — комментирует Александр Масляков, генеральный директор "Творческого телевизионного объединения “АМиК”".

По завершении обучения выпускники смогут использовать профессиональные навыки при работе с крупными медийными проектами. У них будет возможность построить карьеру в шоу-бизнесе: от игры в КВН до продюсирования ТВ и радиопрограмм, априобретенные знания и опыт станут основой для развития soft skills и будут полезны для работы в любой сфере, считают организаторы школы.

Возрастная категория 6+.