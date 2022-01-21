Goldman Sachs: рекордные дивиденды российского ТЭКа сохранятся в 2022 году

ТАСС, 21 января. Дивидендная доходность компаний российского ТЭКа после рекордных выплат 2021 года продолжит расти и в 2022 году составит 14%, что почти в два раза больше средней за последние пять лет. Об этом говорится в обзоре одного из крупнейших американских инвестиционных банков Goldman Sachs, который считает ряд компаний российского ТЭКа одними из лучших объектов для инвестирования в 2022 году, несмотря на геополитические факторы.

Как посчитали в Goldman Sachs, в 2022-2023 годах стоимость нефти продолжит расти на фоне сильного мирового спроса, поддерживаемого повышением уровней вакцинации, и достигнет $96 за баррель нефти марки Brent в 2022 году и $105 в 2023 году. Это поспособствует тому, что в 2022 году дивидендная доходность компаний российского нефтегазового сектора достигнет 14% против 11% в 2021 году и 8% в среднем за последние пять лет, посчитали в Goldman Sachs. Банк подтвердил рекомендацию "покупать" по четырем компаниям сектора: "Газпром", "Новатэк", "Роснефть" и "Лукойл"; "нейтрально" по "Татнефти" и "Газпром нефти"; и "продавать" по "Сургутнефтегазу".

Впрочем, из всех компаний, как отмечается в отчете банка, только "Роснефть" наращивала капитальные затраты в разведку и добычу за счет своего мегапроекта "Восток Ойл". Также у "Роснефти" один из самых низких показателей удельных затрат на добычу (около $2,6 за баррель) на фоне самых больших запасов. Это позволяет компании обеспечивать свободный денежный поток на уровне выше среднеотраслевого даже с учетом растущих инвестиций. Кроме того, отмечают в Goldman Sachs, в стоимости акций компании пока не полностью отражены перспективы "Восток Ойл".

В целом Goldman Sachs оценил целевую стоимость бумаг "Роснефти" в $11,5 за GDR (глобальную депозитарную расписку), повысив ее в последнем обзоре на 5%. К текущим уровням потенциал роста составляет почти 55%. Также бумаги компании включены банком в список наиболее привлекательных объектов для инвестирования в текущем году в регионе Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка (CEEMEA). Также в список включены "Газпром" и "Лукойл".

Сильный спрос позволяет компаниям российского нефтегазового сектора полностью загрузить имеющиеся мощности. Уже по итогам четвертого квартала 2021 года, по расчетам Goldman Sachs, свободный денежный поток сектора составит рекордные в истории $20 млрд. Это позволит пяти из семи крупнейших компаний российского ТЭКа (кроме "Татнефти" и "Сургутнефтегаза") выплатить рекордные дивиденды по итогам 2021 года в целом. По итогам 2022 года свободный денежный поток всего нефтегазового сектора может составить $80 млрд, а дивидендные выплаты $55 млрд, отмечается в отечете банка.

О "Восток Ойл"

Инвестбанки не первый раз отмечают существенный потенциал роста стоимости "Роснефти" в связи с реализацией проекта "Восток Ойл". Goldman Sachs еще на начальных этапах реализации проекта два года назад окрестил его "магнитом для инвесторов". При этом проект может стать локомотивом развития не только для компании, но и в целом для всей мировой энергетической отрасли.

Ресурсная база "Восток Ойл" составляет 6,2 млрд тонн высококачественной, низкосернистой нефти с минимальным углеродным следом, что особенно важно в условиях роста актуальности ESG-повестки. Добыча углеводородов на проекте "Восток Ойл" может начаться в 2024 году и может быть доведена до 100 млн тонн в год уже в начале следующего десятилетия.