Бабушкина: отмена транспортного налога дополнит поддержку многодетных семей на Урале

ТАСС, 21 января. Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поддержала необходимость освобождения многодетных семей от транспортного налога на большие автомобили. Эта мера станет значимым дополнением к уже существующим в регионе мерам социальной поддержки, сообщили в пресс-службе законодательного собрания региона.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции сообщил о том, что многодетные семьи планируется освободить от уплаты транспортного налога на большие автомобили.

"Большой семье непросто куда-либо выехать в полном составе: для этого требуется вместительный автомобиль. В то же время любая дополнительная статья расходов (такая, например, как перечисление транспортного налога) создает финансовую нагрузку на семью. Поддержка многодетных семей всегда была и остается одним из приоритетов Законодательного Собрания Свердловской области. Принятие регионального закона об освобождении многодетных семьей от уплаты налога на большие автомобили, безусловно, станет значимым дополнением к тому большому комплексу мер социальной поддержки, которые уже действуют в нашем регионе", - цитируют в пресс-службе слова Бабушкиной.

Как уточнили в региональном парламенте, в Свердловской области для многодетных семей предусмотрены такие меры поддержки, как компенсация 30% расходов на оплату коммунальных услуг, бесплатное питание для школьников, ежемесячное пособие на проезд по территории региона на городском пассажирском транспорте и на пригородном автотранспорте, бесплатное обеспечение лекарствами для детей до шести лет (по рецептам врачей), первоочередное предоставление детям мест в детсадах и другие.