В Новосибирской области пройдет презентация серии книг "Библиотека сибирской литературы"

ТАСС, 24 января. В ТАСС (Новосибирск) 25 января в 14:00 (нск) состоится пресс-конференция (16+), посвященная презентации новых книг серии "Библиотека сибирской литературы", вышедших при поддержке министерства культуры Новосибирской области.

Об изданиях книжной серии, а также о перспективах развития проекта расскажут министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева, президент Новосибирского библиотечного общества, директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки Светлана Тарасова и член редакционного совета серии "Библиотека сибирской литературы", главный редактор литературного журнала "Сибирские огни" Михаил Щукин. Также в ходе пресс-конференции будет представлена программа мероприятий в честь 100-летия журнала "Сибирские огни" в 2022 году.

Пресс-центр ТАСС открыт для журналистов в обычном режиме. Просим соблюдать установленные противоэпидемиологические требования, пользоваться медицинскими масками и перчатками.

Трансляция пресс-конференции доступна на странице анонса на сайте ТАСС и в группе пресс-центра ТАСС на Facebook.

Вопросы спикерам принимаются в чате пресс-центра в приложении WhatsApp.

Справки и аккредитация: +7 (383) 349-99-50, +7 (965) 824-24-18, press-sib@tass.

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