АО "ЕЗ ОЦМ" результативно интегрируется в нацпроект по повышению производительности труда

ТАСС, 24 января. АО "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов" (АО "ЕЗ ОЦМ") показало более высокие результаты интеграции в нацпроект по повышению производительности труда, чем в среднем по региону. Об этом рассказал в ходе рабочего визита на предприятие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Первому замгубернатора продемонстрирован полный цикл изготовления труб из сплава благородных металлов, в том числе инновационный роботизированный комплекс по сварке трубных заготовок.

"На заводе выпускается уникальная продукция. Радует то, что предприятие зашло в нацпроект по повышению производительности труда. Мы видим желание добиваться высоких результатов, а также интенсивный рост инноваций. Планы компании достаточно амбициозные. Команда прошла обучение, руководство довольно работой регионального центра компетенций, все это позволяет распространять позитивный опыт обучившихся уже внутри предприятия", - рассказал в интервью ТАСС Алексей Шмыков.

По словам генерального директора АО "ЕЗ ОЦМ" Александра Окатова, результаты работы предприятия в нацпроекте по повышению производительности труда заслуживают наивысшей оценки. "Это бесценный опыт в целом для завода и, на мой взгляд, через три-четыре месяца завершится один из этапов проекта производства прокатных изделий", - отметил гендиректор предприятия, отвечая на вопрос ТАСС.

Реальные шаги

В ходе реализации нацпроекта по повышению производительности труда на предприятии существенно улучшена производственная логистика, обеспечена локализация технологических процессов на единой площадке, произведена замена устаревшего оборудования, запущен роботизированный комплекс автоматической сварки труб различного ассортимента из благородных металлов.

В течение нескольких лет в АО "ЕЗ ОЦМ" модернизированы основные производственные мощности. "Автоматизированные вязальные машины для производства каталитических сеток получили новое программное обеспечение, введены в строй современное волочильное оборудование, передовая линия ротационной ковки, электронно-лучевая установка для рафинирования тугоплавких металлов и металлов платиновой группы. Все это позволило вывести качество продукции предприятия на новый современный уровень", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что АО "ЕЗ ОЦМ" является предприятием-смежником для многих российских производств федерального уровня, имеющих стратегическую направленность (оборонная, космическая промышленность, авиастроение), в связи с чем модернизация производства по современным инновационным стандартам является критически важным фактором.

Высокая оценка

Областные власти дали высокую оценку масштабам и темпам развития инновационного потенциала предприятия. Алексей Шмыков вручил генеральному директору АО "ЕЗ ОЦМ" Александру Окатову благодарственное письмо Губернатора Свердловской области за большой вклад в развитие промышленности.

Руководство завода, в свою очередь, поблагодарило правительство Свердловской области за оказываемую поддержку, плодотворную совместную работу в проекте по повышению производительности труда.

О проекте

Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года утвержден паспорт национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".

В рамках данного проекта создан Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда. ФЦК накапливает знания, разрабатывает и внедряет методики в области повышения производительности труда, проводит обучение с использованием инструментов бережливого производства по всей производственной цепочке создания стоимости.

О предприятии

Акционерное общество "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов" - первый аффинажный завод в России, основанный в 1916 году. В настоящее время основное направление деятельности предприятия - производство широкой номенклатуры технических изделий и полуфабрикатов из благородных металлов и их сплавов.

Среди постоянных клиентов АО "ЕЗ ОЦМ" - более 1200 предприятий в 36 странах мира. Продукция предприятия применяется в более чем 20 отраслях промышленности.