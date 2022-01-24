Завершились монолитные работы в проекте RED7 от ГК "Основа"

ТАСС, 24 января. В центре Москвы на Садовом кольце ГК "Основа" завершила строительство монолитного каркаса комплекса премиальных апартаментов RED7 - первого в России проекта от культового архитектурного бюро MVRDV из Нидерландов. Дом с уникальной "пиксельной" архитектурой и яркими красными фасадами из кирпича ручной формовки станет новой достопримечательностью центра столицы.

Здание возводится при полном авторском сопровождении архбюро MVRDV - его сооснователь Якоб ван Рейс специально прилетел в Москву оценить готовность дома и качество проделанных работ. Также площадку строительства посетил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Будущий комплекс с видовыми террасами, 15-мым атриумом, общественными пространствами и чашей бассейна будущего премиального фитнес-клуба показал президент ГК "Основа" Александр Ручьев, который также рассказал о ходе строительства.

По словам Александра Ручьева, реализацией проекта занимается большая международная команда, специально сформированная для создания RED7. При этом на старте проекта для выбора архитектурного бюро был организован крупнейший международный конкурс, по итогам которого из 60 компаний-участников абсолютным большинством был выбран проект от культового голландского архбюро MVRDV.

"Каждый этап работ выполняется при сопровождении и под контролем голландских архитекторов, включая выбор фасадных и отделочных материалов. При этом, при строительстве используются самые передовые технологии, а масштабы и сложность реализации сопоставимы, например, со строительством ветки метро в центре Москвы", - добавил Александр Ручьев.

Так, от нижней отметки 15-мого котлована здания еще на 16 м вглубь было забурено более 430 свай, а затем в стены дома со стороны Садового кольца для формирования "пиксельной" архитектуры и придания дополнительной прочности были вмонтированы металлические конструкции из уникальной стали С590 общим весом 230 тонн. Раньше подобные конструкции применялись при строительстве таких известных небоскребов, как "Лахта-центр" и "Ахмат Тауэр". На сегодняшний день в доме построены все этажи, включая 4 подземных уровня и 19 надземных этажей. Всего же в общей сложности на строительство монолитного каркаса понадобилось 31 313,5 кубометров бетона.

По словам Якоба ван Рейса, строящийся комплекс с ультрасовременной организацией внутреннего пространства и насыщенной инфраструктурой очень органично вписывается в архитектурную ткань центра российской столицы. Уже сегодня здесь заметны стилистические пересечения с конструктивистскими шедеврами Щусева и Ле Корбюзье, а также с расположенным рядом зданием ВЭБ. На следующем этапе строительства динамика линий дома будет усилена отделкой фасадов уникальным красным матовым и глазурованным кирпичом ручной формовки, созданным специально для RED7 на ведущей немецкой фабрике. "В итоге получится потрясающий визуальный эффект, за счет чего здание будет раскрываться по-разному в зависимости от погоды, сезона и времени суток", - рассказал Якоб ван Рейс.

После осмотра Сергей Кузнецов поздравил команду проекта с завершением важнейшего этапа строительства, подчеркнул сложность и высокий уровень реализации комплекса. "Это действительно значимый проект для города - ультрасовременный дом в уникальном историческом месте с отличными видами", - отметил главный архитектор Москвы.

Премиальный комплекс апартаментов RED7 возводится на первой линии Садового кольца, в 700 м от Бульварного кольца. Здесь запроектировано 289 апартаментов с потолками от 3,2 до 6,4 м, огромными панорамными окнами, видовыми террасами и эксклюзивной дизайнерской отделкой "под ключ".

Под инфраструктуру и общественные пространства в RED7 отдано 7 тыс. кв. м, которые расположатся с -1 по 4 этаж дома. Здесь откроется двухэтажный премиальный фитнес-центр с 25-мым бассейном, медицинский центр, рестораны, кафе, супермаркет премиального уровня и другая сопутствующая инфраструктура. При этом для фитнеса уже определен оператор - сеть премиальных фитнес-клубов Encore Fitness.

Центром общественных пространств дома станет атриум высотой 15 м, выполненный в фирменном стиле MVRDV. Также в RED7 предусмотрена приватная инфраструктура для резидентов дома - "Небесная гостиная" площадью 1 тыс. кв. м. Здесь будет детская игровая комната, коворкинг, кинотеатр на 15-20 человек, гостиная, а также открытая терраса с авторским ландшафтным дизайном и местами для отдыха. Таким образом резиденты смогут проводить максимально разнообразный досуг не покидая пределы собственного дома.

Ввод комплекса RED7 в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2022 года.

Проектная декларация по ссылке.