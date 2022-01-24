"Самолет" планирует стать одним из крупнейших игроков мебельного рынка России

ТАСС, 24 января. Группа "Самолет" планирует к 2023 году стать крупным участником российского мебельного рынка, объем которого по итогам 2020 года составил 536,9 млрд рублей, согласно оценке Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России. Включение меблировки в базовую комплектацию квартиры и интерьерный маркетплейс обеспечат группе "Самолет" оборот более чем в 15 млрд рублей уже в 2022 году, что сопоставимо с показателями мебельных компаний из первой пятерки.

В 2021 году каждая третья квартира куплена у группы "Самолет" не только с отделкой, но и с мебелью. Так, по итогам 2021 года сумма продаж квартир с меблированной кухней в проектах компании в Московском регионе составила около 50 млрд рублей. Результат превысил планы компании почти в два раза (годовой прогноз при запуске в апреле - 29,6 млрд рублей). Динамика спроса показала, что новый продукт уверенно набирает популярность.

В планах компании увеличение объема продаж квартир с базовой меблировкой - кухнями и системами хранения - в 2022 до 175 млрд рублей (общий план продаж компании на 2022 год - 250 млрд рублей). Более 80% квартир от "Самолета" будет продаваться с кухонным гарнитуром. Спрос на продукт поддерживает возможность включить его стоимость в ипотечный кредит: по данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России, стоимость кухни в общей меблировке квартиры составляет 60-70% при средней цене базового комплекта в розницу (без бытовой техники) в 100-120 тыс. рублей.

"Новоселы все чаще стали выбирать именно меблированные квартиры - это экономит и деньги, и время, - считает президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шестаков. - Экономия получается значительной, при покупке полного комплекта мебели для квартиры можно сэкономить 30-40% от её розничной цены. В 2021 году полная меблировка студии обходилась покупателю квартиры минимум в 116 тыс. рублей, однокомнатной квартиры - в 265 тыс. рублей. И все эти затраты можно включить в ипотечный кредит. Экономия обеспечивается за счет исключения наценки розницы из цепочки поставок, продуманного комплексного предложения и оптовых скидок от производителя мебели".

Значительный прирост оборота в мебельном бизнесе обеспечит "Самолету" конструктор мебели на сайте, в котором покупатели квартир могут дополнить обстановку мебелью для прихожей и комнат, аксессуарами. Заказать мебель и предметы интерьера на маркетплейсе сможет любой желающий, что открывает доступ к нему аудитории всего первичного и вторичного рынка недвижимости.

"В 2022 году мы представим новые варианты меблированных кухонь и систем хранения. Клиенты смогут выбрать эту и другую мебель при оформлении сделки, а покупатели и владельцы квартир за периметром экосистемы "Самолета" также смогут приобретать кухни, мебель и предметы интерьера из 100 тыс. товаров - ассортимент маркетплейса вырастет более чем в два раза", - комментирует директор по продажам группы "Самолет" Кирилл Храпов.

Покупателям группы "Самолет" сегодня доступны модели кухонь в комплекте с бытовой техникой в трех вариантах дизайна и трех классах: стандарт, комфорт и бизнес. Вся кухонная мебель собирается из европейских комплектующих, основные различия - в материалах фасадов и столешниц, а также классе бытовой техники.

ПАО ГК "Самолет"

Самая быстрорастущая публичная компания в России по итогам 2021 года и одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента. В периметре группы развиваются следующие бизнес-направления: онлайн-платформа сервисов с недвижимостью "Самолет+", управляющая компания, фонды коммерческой и арендной недвижимости, девелопмент проектов во всех сегментах по всей России, ИЖС, курортная недвижимость и другие.

За год с момента первичного размещения акций на Московской бирже (MOEX: SMLT) капитализация компании выросла на 400% и превысила 300 млрд рублей. Внешняя оценка активов достигла 423,3 млрд рублей, включая земельный банк объемом 28,4 млн кв. м реализуемой площади и бренд стоимостью 24,6 млрд рублей. Группа входит в число системообразующих организаций российской экономики, в ТОП-3 компаний по объемам текущего строительства в России и в 2021 году заняла 2 место в Московском регионе по выходу новых кв. м., объемам текущего строительства и продаж. Имеет представительства в более чем 100 городах России и стран СНГ и штат около 5 тыс. сотрудников. Миссия компании - создавать новое качество жизни в современных городских кварталах и сохранять людям самый ценный ресурс - время.