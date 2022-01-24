М.Видео-Эльдорадо аккредитована Top Employers Institute как лучший работодатель

ТАСС, 24 января. Группа М.Видео-Эльдорадо, ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), стала первой российской компанией, получившей сертификат "Лучшего работодателя" по версии авторитетной организации Top Employers Institute.

Сертификация Top Employers Institute подтверждает соответствие условий работы в компании и ее практик в сфере управления персоналом высочайшим мировым стандартам качества в этой области. Ежегодную сертификацию проходят порядка 1700 компаний в 120 странах. Так, в России работает всего 24 сертифицированных представительств зарубежных компаний в таких отраслях, как финтех, FMCG, производство потребительских товаров и продуктов питания, ресторанный бизнес и фармацевтическая промышленность - например, McDonald’s, Puma, Stada, DHL, UniCredit.

Эксперты оценили М.Видео-Эльдорадо по ключевым параметрам HR-стратегии и признали, что ритейлер создал не только выдающиеся условия труда для почти 30 тыс. своих сотрудников, 80% из которых работают в магазинах группы, но и обеспечил широкие возможности для их профессионального роста. Так, компания поддерживает одну из самых низких в отрасли текучесть персонала, несмотря на вызовы и ограничения, вызванные пандемией. Группа также лидирует по показателю вовлеченности персонала - 80% против 68% в среднем по отрасли. Женщины составляют порядка 30% от общего числа сотрудников компании, а в топ-менеджменте - около 40%.

Всего эксперты проанализировали около 600 передовых методов работы с персоналом. Процесс сертификации состоял из нескольких этапов, включавших в себя опрос, несколько раундов верификации его результатов, встречу с командами, интервьюирование, а также независимый аудит результатов. В частности, Top Employers Institute оценил компанию по таким критериям как брендинг, диджитализация, привлечение талантов, организация труда, стратегия найма, обучения и адаптации сотрудников, управление карьерой, развитие в компании программ лидерства, вознаграждения и льгот, уровень корпоративной культуры, благополучия, этики и устойчивого развития компании.

Директор по управлению персоналом Группы М.Видео-Эльдорадо Алина Рыженкова сообщила: "М.Видео-Эльдорадо получила международный "Оскар" в сфере управления персоналом. Награда Top Employers Institute доказывает, что наши разработки являются не только инновационными, но и соответствуют высочайшим международным стандартам ведения бизнеса, а наши HR-практики отвечают глобальным бенчмаркам. Это уникальный опыт и долгие годы работы многих команд, которые разрабатывали стандарты работы компании на локальном рынке без влияния зарубежных образцов и без гайдлайнов. Наша команда провела трудоемкую и длительную работу по трансформации компании в технологический бизнес и созданию дорожной карты инициатив в соответствии с принципами ESG. С начала пандемии наши HR-специалисты реализовали масштабный пул мер по поддержке сотрудников, а также запустили инновационную внутреннюю платформу для HR-процессов. Уверены, что именно эффективное управление корпоративной культурой и приверженность социальным ценностям сыграли значимую роль в награждении М.Видео-Эльдорадо. Мы продолжим развиваться, становясь лучшим работодателем на российском рынке".

В 2021 году Группа М.Видео-Эльдорадо вошла в число лучших работодателей России по версии Forbes. Только за 2021 год компания приняла на работу более 600 человек в рамках технологических проектов, открыла собственные школы по Agile и продуктовому управлению. Forbes и аудиторская компания KPMG присудили М.Видео-Эльдорадо "золото" в категориях "ESG-повестка" и "Корпоративное управление".

Top Employers Institute (Институт лучших работодателей) - ведущая международная организация в области оценки и сертификации работодателей, основанная в 1991 году со штаб-квартирой в Амстердаме. За 30 лет существования Института ежегодную сертификацию прошли более 1691 компаний в 120 странах. Прошедшие сертификацию компании положительно влияют на профессиональную реализацию и благополучие свыше 7 млн сотрудников по всему миру.