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НКР подтвердило кредитный рейтинг МТС Банка на уровне A.ru со стабильным прогнозом

В отчете агентства отмечается, что усиление рыночных позиций банка обеспечивает рост портфеля кредитов физическим лицам, который опережает среднерыночные темпы

ТАСС, 24 января. Кредитное рейтинговое агентство "Национальные Кредитные Рейтинги" (НКР) подтвердило ПАО "МТС-Банк" кредитный рейтинг A.ru по национальной шкале, прогноз - стабильный.

Сообщение опубликовано 24 января 2022 года на официальном сайте агентства НКР. Рейтинг МТС Банка отражает умеренную оценку его рыночных позиций. Бизнес банка адекватно диверсифицирован по активам и операционному доходу.  В отчете отмечается, что усиление рыночных позиций банка обеспечивается за счет роста портфеля кредитов физическим лицам, опережающего среднерыночные темпы.

МТС Банк входит в топ-5 крупнейших розничных банков по объему портфеля кредитов физическим лицам. За последние 12 месяцев банк заметно улучшил позиции в ключевом сегменте благодаря активному - более 60% с начала 2021 года - опережающему росту кредитного портфеля в сегменте необеспеченного кредитования и поднялся на четвертое место с седьмого среди розничных банков по размеру кредитного портфеля физических лиц.

МТС Банк выдерживает реализацию сценариев стресс-тестирования капитала, поддерживает удовлетворительный приемлемый запас ликвидных активов и сбалансированную структуру фондирования, сформированную в основном за счет средств физических лиц. При этом склонность банка к риску оценивается как низкая.

По состоянию на 1 ноября 2021 года МТС Банк занимает 31-е место по величине активов и 29-е место по капиталу. Банк сохраняет комфортный запас капитала по нормативу Н1.0 с учетом регулятивных надбавок: среднее значение Н1.0 за 12 месяцев, завершившихся 31 октября 2021 года, - 13,0%.

Расширение масштабов бизнеса позволило банку существенно улучшить показатели рентабельности капитала (ROE) за 12 месяцев, завершившихся 30 сентября 2021 года. ROE составила 15,2% против 1,8% годом ранее.

Аналитики НКР отметили приемлемое качество управления и стратегии банка при низких акционерных рисках с учетом прозрачности бизнеса акционеров.

По оценкам Агентства, фактором, который оказывает положительное влияние на присвоенный рейтинг, является высокая вероятность финансовой поддержки банка со стороны акционера - ПАО "МТС" и планируемый в 2022 году бессрочный субординированный заем, что позволит поддержать запас капитала на приемлемом уровне и одновременно улучшить его структуру.

Стратегия МТС Банка предполагает поддержание темпов роста в 2022 году, сохранение необеспеченного потребительского кредитования в качестве основного направления деятельности, а также существенное расширение роли банка в формировании операционной прибыли группы МТС, в том числе за счет усиления интеграции между ними.

"Подтверждение высокого кредитного рейтинга отражает стабильное финансовое положение МТС Банка и свидетельствует о положительном тренде в его развитии. Операционная модель банка прибыльна, банк демонстрирует устойчивый рост и планомерно реализует свою стратегию. Мы уверены, что эти индикаторы бизнеса банка будут позитивно восприняты рынком, нашими партнерами и инвесторами", - отметил председатель правления МТС Банка Илья Филатов.

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