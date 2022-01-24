НКР подтвердило кредитный рейтинг МТС Банка на уровне A.ru со стабильным прогнозом

ТАСС, 24 января. Кредитное рейтинговое агентство "Национальные Кредитные Рейтинги" (НКР) подтвердило ПАО "МТС-Банк" кредитный рейтинг A.ru по национальной шкале, прогноз - стабильный.

Сообщение опубликовано 24 января 2022 года на официальном сайте агентства НКР. Рейтинг МТС Банка отражает умеренную оценку его рыночных позиций. Бизнес банка адекватно диверсифицирован по активам и операционному доходу. В отчете отмечается, что усиление рыночных позиций банка обеспечивается за счет роста портфеля кредитов физическим лицам, опережающего среднерыночные темпы.

МТС Банк входит в топ-5 крупнейших розничных банков по объему портфеля кредитов физическим лицам. За последние 12 месяцев банк заметно улучшил позиции в ключевом сегменте благодаря активному - более 60% с начала 2021 года - опережающему росту кредитного портфеля в сегменте необеспеченного кредитования и поднялся на четвертое место с седьмого среди розничных банков по размеру кредитного портфеля физических лиц.

МТС Банк выдерживает реализацию сценариев стресс-тестирования капитала, поддерживает удовлетворительный приемлемый запас ликвидных активов и сбалансированную структуру фондирования, сформированную в основном за счет средств физических лиц. При этом склонность банка к риску оценивается как низкая.

По состоянию на 1 ноября 2021 года МТС Банк занимает 31-е место по величине активов и 29-е место по капиталу. Банк сохраняет комфортный запас капитала по нормативу Н1.0 с учетом регулятивных надбавок: среднее значение Н1.0 за 12 месяцев, завершившихся 31 октября 2021 года, - 13,0%.

Расширение масштабов бизнеса позволило банку существенно улучшить показатели рентабельности капитала (ROE) за 12 месяцев, завершившихся 30 сентября 2021 года. ROE составила 15,2% против 1,8% годом ранее.

Аналитики НКР отметили приемлемое качество управления и стратегии банка при низких акционерных рисках с учетом прозрачности бизнеса акционеров.

По оценкам Агентства, фактором, который оказывает положительное влияние на присвоенный рейтинг, является высокая вероятность финансовой поддержки банка со стороны акционера - ПАО "МТС" и планируемый в 2022 году бессрочный субординированный заем, что позволит поддержать запас капитала на приемлемом уровне и одновременно улучшить его структуру.

Стратегия МТС Банка предполагает поддержание темпов роста в 2022 году, сохранение необеспеченного потребительского кредитования в качестве основного направления деятельности, а также существенное расширение роли банка в формировании операционной прибыли группы МТС, в том числе за счет усиления интеграции между ними.

"Подтверждение высокого кредитного рейтинга отражает стабильное финансовое положение МТС Банка и свидетельствует о положительном тренде в его развитии. Операционная модель банка прибыльна, банк демонстрирует устойчивый рост и планомерно реализует свою стратегию. Мы уверены, что эти индикаторы бизнеса банка будут позитивно восприняты рынком, нашими партнерами и инвесторами", - отметил председатель правления МТС Банка Илья Филатов.