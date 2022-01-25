Тридцать процентов сотрудников аппарата свердловского Заксобрания переведены на дистант

ТАСС, 25 января. С 24 января 2022 года 30% сотрудников аппарата и помощники депутатов Законодательного собрания Свердловской области временно переведены на дистанционную работу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"В настоящее время специалисты отмечают новую волну заболеваемости коронавирусом, вызванную распространением штамма омикрон. В связи с этим губернатор Евгений Владимирович Куйвашев подписал документ, вносящий изменения в Указ от 18.03.2020 г. № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции". Согласно этому документу госорганам и органам местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям нашего региона предписано перевести на дистанционную работу тридцать процентов работников", - сказала председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

Она добавила, что для этого в Заксобрании созданы необходимые технические условия: отдел информационных технологий аппарата Законодательного собрания обеспечивает для сотрудников, находящимся на дистанте, возможность удаленного доступа к рабочим персональным компьютерам. На период временного перевода на дистанционную работу за сотрудниками сохраняются все гарантии, установленные законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, в тои числе гарантии в сфере оплаты труда.

Одновременно в Законодательном Собрании реализуется большой комплекс мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции: своевременное проведение вакцинации и ревакцинации депутатов, сотрудников аппарата и помощников депутатов, соблюдение масочного режима, вход в здание регионального парламента осуществляется по предъявлению QR-кодов.

"Необходимость противостоять пандемии требует решительных действий. Депутаты Законодательного Собрания держат на контроле вопросы защиты здоровья и жизни людей, обеспечения стабильной социально-экономической ситуации в регионе. Сегодня как никогда важно сплотиться, поддержать медицинских работников, которые трудятся в "красных зонах" больниц, уделять особое внимание соблюдению санитарно-гигиенических требований", - отметила Бабушкина