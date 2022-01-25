На China Business Forum расскажут об инструментах для выхода на международные маркетплейсы

ТАСС, 25 января. В Москве 8-9 февраля пройдет масштабное событие для предпринимателей - China Business Forum (0+), на котором участники мероприятия сформируют инструментарий для бизнеса: от поиска партнера до выхода на международные маркетплейсы.

Как работать в "белую" и зарабатывать? Какие сейчас существуют тренды продвижения товаров на международный рынок? Какими финансовыми инструментами необходимо обладать, чтобы осуществить внешнеторговую сделку?

На все эти вопросы найдутся ответы на China Business Forum 2022, организаторами которого выступают Школа Бизнеса "Синергия" и "Digital ВЭД". Мероприятие включит в себя лучшие мировые практики экспортеров и импортеров по работе с Китаем. Также состоятся встречи с китайскими инвесторами и представителями государственных структур Китая и России. В рамках форума будет представлена выставка передовых продуктов и сервисов для бизнеса от российских и китайских производителей.

Хедлайнером China Business Forum 2022 станет предприниматель, основатель и руководитель ГК "Бизнес Логистика", эксперт-практик в ВЭД с 2008 года Анна Фомичева.

Ее коллегами по площадке выступят вице-президент Торгово-Промышленной Палаты РФ Владимир Дмитриев, заместитель Министра иностранных дел Китайской Народной Республики, чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй, владелец брендов "Лошадиная сила" и "Хлебосольное подворье Григория Лепса" Темур Шакая, президент Союза китайских предпринимателей в России, президент АО "Гринвуд" Чжоу Лицюнь, президент АКИТ Артем Соколов, ресторатор, предприниматель, создатель и совладелец "Black Star Burger" Юрий Левитас и многие другие.

"Сегодня, как никогда, бизнес нуждается в поддержке и объединении. Новые реалии заставили нас стать гибче, искать новые пути и уделить внимание тем задачам, на которые не хватало времени или мы считали их возможным оставить на "потом". Масштабирование и глобальная мировая цифровизация - вектор задан и его невозможно остановить или проигнорировать. Сегодня China Business Forum - это не просто информационное мероприятие по работе с Китаем, а торгово-инвестиционный международный форум и выставка передовых продуктов и сервисов для бизнеса, при поддержке лучших мировых практиков по ВЭД. Присоединяйтесь к нам - вместе мы сила!", - поделилась своими мыслями предприниматель, основатель и руководитель ГК "Бизнес Логистика", эксперт-практик в ВЭД с 2008 года Анна Фомичева накануне форума.

Мероприятие состоится на территории площадки Music Media Dome (MMD). Также будет запись трансляции на электронной площадке Synergy.Online, разработанной Школой Бизнеса "Синергия", где собраны лучшие выступления, вебинары и практикумы от ведущих экспертов международного уровня.

Подробнее на сайте форума.