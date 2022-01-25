Исследование: в 2021 году выросла доля тех, кто хочет чувствовать себя более защищенными

ТАСС, 25 января. Компания "Ингосстрах" совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ проанализировали то, как россияне оценивают собственное чувство защищенности. Исследование проводилось в ноябре 2021 - январе 2022 года методом телефонного опроса CATI в городах с населением более 250 тыс. человек. Исследование проводилось в несколько волн, всего в опросе участвовало более 9 тыс. человек.

Исследование показало, что на сегодняшний день более половины россиян (56,5%) чувствуют себя полностью или в основном защищенными и уверенными в завтрашнем дне. При этом за последние два года этот показатель сильно колебался. Самое серьезное его понижение пришлось на второй квартал 2020 года, в разгар первой волны пандемии, а резкий рост числа уверенных в собственной защищенности пришелся на третий квартал 2020 года, во время ее окончания. На первый и третий кварталы 2021 года пришлось некоторое увеличение числа тех, кто чувствует себя в безопасности. В четвертом квартале 2021 года доля тех, кто чувствует себя защищенными, в очередной раз снизилась, вероятно, из-за нового пика заболеваемости. По результатам проведенного исследования доля людей, которые чувствуют себя незащищенными, выросла в четвертом квартале до 43,6% по сравнению с данными третьего квартала 2021 года - 37,7% опрошенных.

Доля тех, кто полностью или в основном уверен в собственной защищенности, не одинакова по социально-демографическим группам. Больше всего защищенными от опасностей чувствуют себя молодые люди от 18 до 30 лет (80%), студенты (77%), люди с высшим и послевузовским образованием (64%), а также группы с высоким уровнем дохода (83%). Среди женщин чувствуют себя защищенными 53% респондентов, среди мужчин - 60%. Самый высокий уровень защищенности среди жителей городов, в которых проводилось исследование, отмечен в Махачкале (66%), Ижевске (64%), Ростове-на-Дону (64%), Екатеринбурге (64%), Тюмени (63), Челябинске (62%) и Казани (61%).

Основными рисками, вызывающими опасения среди населения по отношению к самому респонденту или членам его семьи, являются болезни, включая коронавирус (68%), потеря работы из-за экономических проблем в стране (46%), потеря трудоспособности из-за болезни или травмы (38%), попадание в ДТП (36%), потеря накоплений (34%), пожар в доме или квартире (33%), квартирная кража (25%), потеря имущества из-за стихийных бедствий (23%).

Одним из основных способов повышения защищенности и уверенности в собственном будущем для россиян является проявление бдительности, осторожность (31,2%), прохождение регулярного медосмотра, диспансеризации (27,3%), а также страхование имущества, ответственности, жизни и здоровья (25,5%).

"Исследование показало, насколько внутреннее чувство защищенности и уверенности в будущем зависит от внешних факторов: глобальных, экономических, социополитических. При этом отрадно, что значительная доля респондентов, практически каждый четвертый, считает, что уверенность и защищенность им помогает обрести страхование", - отметил директор по связям с общественностью СПАО "Ингосстрах" Карен Асоян.