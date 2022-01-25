В Тюмени начал работу центр подготовки сервисных инженеров и операторов газовых двигателей

ТАСС, 25 января. Учебный центр для подготовки сервисных инженеров и операторов газовых двигателей INNIO "Jenbacher" начал работу на площадке Тюменского завода энергетического оборудования. Предполагается, что за год курсы подготовки смогут проходить более 100 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе тюменского нефтегазового кластера.

"Образовательные программы стартовали с учебных курсов "Обслуживание и ремонт газовых двигателей INNIO Jenbacher Type 6". Согласно учебным планам теоретическая часть обучения проходит на территории офиса "Энерготехсервис", практическая -- на Тюменском заводе энергетического оборудования. В обучении принимают участие 10 сервисных инженеров. Предполагается, что за календарный год курсы подготовки смогут пройти более 100 сотрудников эксплуатационных и сервисных служб", - сказали в пресс-службе.

Генеральный директор нефтегазового кластера Александр Сакевич сообщил ТАСС, что компании ТЭК являются основными потребителями энергетических установок, которые, как правило, используются в труднодоступной местности. Подготовка специалистов в Тюмени повысит безопасность эксплуатации установок, так как обслуживающий персонал будет чаще проходить курсы, компании снизят затраты на обучение специалистов, а кластер получит новые компетенции. Планы по созданию центра Александр Свергин озвучил в интервью ТАСС в 2019 году в рамках X Тюменского нефтегазового форума.

Заместитель директора по коммерции "Энерготехсервис" Валерий Свергин отметил, что завод производит электростанции и другое энергетическое оборудование с высокой степенью локализации, ведет крупноузловой ремонт двигателей, выступает крупным логистическим и распределительным центром.

По данным пресс-службы, раньше подготовка технических специалистов проводилась в учебном центре на заводе в Австрии. На базе нового тренинг-центра в Тюмени будет проводится подготовка технических специалистов из России и других стран СНГ. Для отработки практических навыков на заводе "Энерготехсервиса" был выделен отдельный участок, где установлены учебные газовые двигатели. Компания оборудовала класс практической подготовки средствами измерений, стандартным и специальным инструментом. В 2022 году планируется провести семь образовательных программ.