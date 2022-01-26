На Урале запатентовали способ заправки работающего на КПГ автотранспорта и оборудования

ТАСС, 26 января. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) внесла в государственный реестр изобретений Российской Федерации, предложенный специалистами ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) способ заправки компримированным природным газом автотранспортных средств и оборудования, работающего на компримированном природном газе (КПГ), а также устройство для его осуществления – заправочный пистолет. Об этом сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ.

"Новый способ состоит в том, что природный газ отбирают из газопровода, осушают, компримируют до необходимого давления, направляют в аккумуляторы, из которых КПГ подают в трубопровод высокого давления и далее, через гибкий рукав, непосредственно в заправочный пистолет. Это малогабаритное устройство, которое помещается в руке, одновременно выполняет функцию измерения количества отпущенного топлива и призвано заменить топливную колонку на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС)", - сказано в сообщении.

Все сложные операции, необходимые для обеспечения безопасного ведения процесса заправки, ее окончания, а также подготовки к отстыковке пистолета от газобаллонной установки автомобиля, осуществляются автоматически. Измерение количества газа производится в коротком участке заправочного тракта, входящего в состав автоматизированного пистолета. Это позволяет исключить большой объем ручных подготовительных операций, повысить безопасность технологического оборудования и точность измерений, сократить до минимума потери природного газа.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100% дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В составе общества 24 филиала, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов и четыре управления аварийно-восстановительных работ.

Ежегодно общество выполняет товаротранспортную работу для ПАО "Газпром" и сторонних заказчиков в объеме 35-40 трлн куб. км. В зонах производственной деятельности общества эксплуатируется более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 17 компрессорных цехов со 125 газоперекачивающими агрегатами, 282 газораспределительные станции, восемь автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.