ГК "Основа" построит в эко-квартале VERY инновационный детский сад

ТАСС, 27 января. ГК "Основа" сообщила о завершении разработки концепции инновационного детского сада в семейном эко-квартале VERY у Ботанического сада. Дошкольное образовательное учреждение площадью 1650 кв. м получит название VERY KIDS и будет рассчитано на 100 мест. Новый детский сад - это принципиально новый формат дошкольного образования и воспитания детей на базе авторских программ и методик от ведущих российских научных центров, он будет оснащен интерактивными системами для обучения и игр, а также оборудованием для оздоровительных процедур.

По словам президента ГК "Основа" Александра Ручьева, в основе концепции нового детского сада заложена идея синтеза прогресса и традиций, которая направлена на раскрытие максимального потенциала детей дошкольного возраста, получение знаний и развитие их творческих способностей. "Для создания эксклюзивных авторских образовательных программ мы привлекли ведущих научных сотрудников Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования РФ, а также детского центра развития ребенка при МГПУ. При этом наряду с уникальными методами обучения будут применяться и традиционные подходы", - рассказал Александр Ручьев.

Все пространство детского сада будет разделено на три основные зоны: оздоровительно-профилактическую территорию, центр образовательно-конструктивных игр и занятий, а также центр творчества и спорта.

Так, на оздоровительно-профилактической территории будет располагаться медицинский кабинет с физиотерапевтическим оборудованием для профилактики простудных заболеваний и сенсорная комната для обучения навыкам физического расслабления детей, повышения устойчивости к стрессам. Здесь же будет находиться модуль "Массажные тропинки" - дорожки со специальной поверхностью, заполненные галькой, под которыми будут нагревательные элементы. В солнечной и соляной комнате с помощью микроклимата дети смогут повышать иммунитет.

Центр образовательно-конструктивных игр оснастят групповыми комнатами, оборудованными с учетом возрастных категорий в соответствии с уникальными образовательными программами, трансформируемой мебелью со сменой назначения под разные задачи. Таким образом, дети смогут самостоятельно работать с предметной средой в соответствии с ее функциональным назначением и осваивать разнообразные виды деятельности. Кроме того, в центре внедрят интерактивную обучающую систему "Ожившие рисунки", установят грифельные стены для развитие творческого потенциала и настенные LEGO-островки для конструирования.

В центре творчества и спорта можно будет проводить праздники, устраивать развлекательные и спортивные мероприятия, театральные постановки для детей, а также организовывать методические и образовательные мероприятия для родителей. При этом пространство будет организовано в форме атриума с помощью многоуровневой трансформируемой конструкции, что позволит увеличить количество посадочных мест.

Встроенно-пристроенный детский сад будет оснащен современной системой управления "умный детский сад" на базе единой цифровой платформы. Она будет управлять микроклиматом во всех помещениях, системой обеспечения безопасности, а также инженерными системами и коммуникациями. Также здесь установят систему обеззараживания воздуха.

ГК "Основа" возводит семейный эко-квартал VERY в столичном районе Марфино, на стыке двух огромных зеленых территорий в границах Москвы - Главного Ботанического сада и Малого Ботанического сада. Новый проект возводится на участке 2,89 га, из которых лишь 23% будет отдано под здания, а оставшаяся территория будет отдана под двухуровневое благоустройство и озеленение. Всего в рамках VERY будет построено 4 жилых дома высотой 31 этаж, где на первых этажах планируется размещение социально и общественно значимой инфраструктуры, а также отдельно стоящий двухэтажный спортивный комплекс с бассейном. Также в проекте появится детский сад на 100 мест.

В четырех башнях VERY запроектировано 1456 квартир разнообразных планировок: от студий до роскошных пятикомнатных вариантов площадью от 21 до 154,75 кв. м, включая квартиры с просторными террасами. В квартирах на верхних этажах будет увеличенная высота потолков - до 3,2 м. В каждом лоте предусмотрены огромные панорамные окна в пол с алюминиевым профилем высотой 2,46 м, которые обеспечивают уникальные видовые характеристики. За счет расположения корпусов и особенности окружения 85% квартир VERY имеют шикарные виды на Главный Ботанический сад, Малый Ботанический сад и город.