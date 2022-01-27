Рейтинговое агентство НКР подтвердило наивысший кредитный рейтинг МТС

ТАСС, 27 января. Российское кредитное рейтинговое агентство НКР (ООО "Национальные Кредитные Рейтинги"), присваивающее рейтинги российским эмитентам, подтвердило кредитный рейтинг компании МТС на уровне AAA.ru со стабильным прогнозом, говорится в сообщении НКР.

Рейтинг AAA.ru - наивысший уровень кредитоспособности и финансовой устойчивости в рейтинговой шкале НКР. Впервые этот рейтинг НКР присвоило МТС в феврале 2021 года.

В сообщении агентства говорится, что на подтверждение наивысшего рейтинга оказали влияние несколько основных факторов в операционной и финансовой деятельности МТС. В первую очередь это лидирующие позиции компании в России в предоставлении услуг мобильной связи и скоростного доступа в интернет, высокая устойчивость диверсифицированных рынков в России, на которых работает МТС, и сильный потенциал их роста.

Для рынков присутствия МТС характерен масштаб - услугами компании пользуется значительная доля российских домохозяйств и предприятий из различных секторов экономики. Так, по итогам трех кварталов 2021 года МТС нарастила абонентскую базу в сегменте мобильной связи примерно на 1,5% и заняла второе место в России по числу абонентов широкополосного доступа в интернет, отмечается в сообщении НКР.

Следующими основными факторами устойчивости МТС являются финансовые результаты. "Оценку финансового профиля определяют умеренная долговая нагрузка, высокий запас прочности по обслуживанию долга, значительная операционная рентабельность, а также достаточный уровень ликвидности бизнеса", - отмечает НКР.

Подтверждению высокого рейтинга также способствует прозрачная акционерная структура и адекватная система управления и планирования. Низкие акционерные риски, положительная оценка качества управления и стратегического планирования дополнительно поддерживают оценку собственной кредитоспособности МТС, говорится в сообщении.

С момента своего основания в 2019 году кредитное рейтинговое агентство НКР присвоило рейтинги более чем 60 российским компаниям из различных отраслей. Агентство разработало методологии присвоения рейтингов банкам и страховщикам, нефинансовым компаниям из всех отраслей экономики, а также органам власти.