Опрос: большинство нижегородцев довольны празднованием 800-летия Нижнего Новгорода

Москва, 27 января. Научно-исследовательский Институт проблем социального управления провел социологическое исследование по итогам 800-летия Нижнего Новгорода. Жителям города и области предлагалось оценить, как юбилей повлиял на различные сферы жизни города. Исследование выполнено по заказу АНО "Центр 800".

В опросе приняли участие нижегородцы в возрасте от 18 до 75 лет. Сбор данных проходил на улице, по месту жительства респондентов. В исследовании учитывались мнения 2 тыс. респондентов (1200 - в Нижнем Новгороде, 800 - в муниципальных образованиях Нижегородской области).

Значительное большинство (78,6% от общего числа участников опроса) оказалось удовлетворено тем, как было организовано и прошло празднование 800-летия Нижнего Новгорода. Максимальное число участников опроса, удовлетворенных юбилейными мероприятиями, - среди молодежи до 35 лет (87,2%). При этом уровень удовлетворенности юбилеем со стороны жителей Нижнего Новгорода и области соизмерим - 77,7% и 79,7% соответственно.

В наибольшей степени юбилейные мероприятия и подготовку к ним сочли положительно влияющими на жизнь города в разных сферах молодые люди в возрасте до 35 лет (67%).

Подготовка и само ожидание 800-летия вселило чувство гордости за свой город большинству участников опроса (78,4%). Причем доля жителей районов области, испытывающих гордость за Нижний Новгород (81,0%), несколько больше, чем доля самих жителей Нижнего (76,6%). Больше всего своим городом гордятся респонденты в возрасте до 35 лет (86,2%), среди жителей старше 55 лет доля таких респондентов составляет 65%.

Большинство нижегородцев считает, что благодаря 800-летию и вниманию к празднику Нижний Новгород стал "заметнее" и "ярче" среди российских городов (84,5% респондентов). При этом у молодежи до 35 лет доля таких респондентов - 90,3%. А растущее внимание к Нижнему Новгороду положительно оценивает 75,6% опрошенных.

Согласно с тем, что благодаря юбилею из Нижнего Новгорода будут реже переезжать в другие города, 63,9% опрошенных. При этом среди респондентов до 35 лет так считает 69,8% респондентов. В то же время почти половина опрошенных старше 55 лет (47,1%) полагает, что из Нижнего не станут меньше переезжать.

"Как и полагается, торжество было наполнено яркими событиями. Ряд из них отмечен всероссийскими и международными премиями. И, конечно, день рождения города не обошелся без подарков: в первую очередь ими стали обновленные общественные пространства, которые будут радовать жителей и туристов долгие годы. Приятно, что нижегородцы по достоинству оценили колоссальную работу по подготовке и проведению юбилея. Особенно хочется отметить, что наиболее позитивно юбилей оценивают респонденты до 35 лет. В целом, по результатам социологического исследования 74,1% жителей региона убеждено, что благодаря юбилею в Нижний будет приезжать больше людей. А 80,6% отмечают, что город в год 800-летия изменился в лучшую сторону. Круглая дата укрепила статус Нижнего Новгорода как важного культурного центра, стала драйвером развития региона", - отметил заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.

Мероприятия, посвященные 800-летию Нижнего Новгорода, посетило свыше 2 млн гостей. 69,9% участников опроса выступает в поддержку роста туристической привлекательности Нижнего Новгорода. Фестиваль музыки и фейерверков "Столица закатов" (16+), гала-шоу "Начало Нового" (16+) и кинофестиваль "Горький Fest" (16+) стали лидерами событийной программы 800-летия. Эти события наиболее всего запомнились жителям региона.

67,6% опрошенных отметили, что, несмотря на эпидемиологические меры, мероприятия были доступными для посещения. 10,8% опрошенных считают, что праздничные события были недоступны либо почти недоступны.

Относительное большинство (34,7%) респондентов приняло участие в двух-пяти праздничных мероприятиях, и еще каждый третий (33,5%) - как минимум в одном. Наиболее активными оказались 12,7% опрошенных - они приняли участие более чем в пяти юбилейных мероприятиях. При этом, наиболее довольными юбилейными событиями оказались опрошенные в возрасте от 18 до 35 лет - 79,5%.

Большинство участников опроса (75,5%) удовлетворены инфраструктурной программой юбилея. Больше всего положительных оценок высказали респонденты в возрасте от 18 до 35 лет (80,2%).

Наибольшую долю высоких оценок благоустройства ("хорошо" и "отлично") у респондентов получило благоустройство улицы Большой Покровской (71,7%) и территории Кремля (71%). Парк "Швейцария" позитивно оценивают 66,9% опрошенных.

В той или иной степени неудовлетворены реализацией инфраструктурной программы 6,6% респондентов. Главной и основной причиной недовольства респондентов работами по благоустройству стали длительные сроки работ (75,5%).

Нижегородцы дали оценку социальным проектам юбилейного года. В сумме 76% респондентов поставили "хорошо" и "отлично" проекту "Волонтеры 800". В течение года каждый нижегородец мог предложить идею для улучшения города и получить поддержку от проекта "Команда 800" на реализацию. 72,3% участников опроса положительно оценили данный проект. За 2019-2021 годы нижегородцы предложили 1 078 инициатив, из которых поддержку получили 116 проектов. Общая сумма поддержки превысила 100 млн рублей.

Среди других социальных проектов юбилейного года также респонденты отметили благотворительное направление - "800 добрых дел", положительную оценку ему дали 70,7% опрошенных. Благодаря проекту было опубликовано 123 благотворительных акции и проведено более 2 500 успешных транзакций на платформе. Сборы на благотворительность достигли почти 6 млн рублей.

В целом, как показал опрос, горожане, особенно молодые, рады, что город стал ярче и вновь блистает в федеральной повестке, в нем активная жизнь и толпы туристов. Молодежь видит здесь больше перспектив остаться, а также считает, что в Нижний станут больше переезжать жить. 76,9% опрошенных согласно с тезисом юбилея "Начало нового" как с отражением старта позитивных преобразований города в юбилейный год. При этом 81,3% участников исследования считает, что год 800-летия задал позитивный импульс преобразований, которые продолжатся в последующие годы.