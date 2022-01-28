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"Сибур Холдинг" вложит не менее 110 млрд рублей в развитие производств "Запсибнефтехима"

Вложения будут осуществлены в ближайшие пять лет, отмечает председатель правления компании Дмитрий Конов

ТАСС, 28 января. "Сибур Холдинг" вложит не менее 110 млрд рублей в развитие производств "Запсибнефтехима" в ближайшие пять лет. Об этом сообщил председатель правления ПАО "Сибур Холдинг" Дмитрий Конов.

"Мы видим тобольскую производственную площадку "Запсибнефтехима" как одну из ключевых точек для роста бизнеса компании. В декабре 2021 года мы подписали с Министерством энергетики РФ соглашение, в соответствии с которым взяли на себя обязательства вложить не менее 110 млрд рублей в развитие производств "ЗапСибНефтехима" на ближайшие пять лет", - приводятся в сообщении слова Дмитрия Конова.

Конов назвал миссией "Сибур Холдинга" разивите отечественной нефтехимии. При этом, по его словам, компания стремится оставаться "социальным партнером", для регионов, где ведется ее работа.

"Социальное партнерство – это быть максимально экологически безопасными, развивать наших людей, создавать для них безопасные и комфортные условия труда, помогать развиваться тем муниципалитетам, тем регионам, в которых мы работаем. Наиболее концентрировано, ярко это нам удалось сделать в Тобольске", - сказал Конов.

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