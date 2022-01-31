ЧКПЗ в 2021 году показал рост выручки на 39%

ТАСС, 31 января. Челябинский кузнечно-прессовый завод (ПАО "ЧКПЗ") продемонстрировал рост выручки на 39% по итогам 2021 года, среднесписочная численность увеличилась на 418 человек, а парк оборудования вырос на 56 единиц. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

"За прошедший год ПАО "ЧКПЗ" было отгружено 119 454 тонны продукции. Выручка предприятия составила 15 млрд 494,2 млн рублей, что на 39% выше уровня прошлого года (в 2020 году выручка составила 11 млрд 179,6 млн рублей). Среднесписочная численность в 2021 году составила 4242 человека против 3824 в предыдущем году и выросла на 418 человек (почти на 11%)", - сказано в сообщении.

В течение 2021 года ЧКПЗ было закуплено и установлено более 50 единиц оборудования. На 17 единиц пополнился парк производства штампов и прессформ: запущены новые фрезерные обрабатывающие центры портального типа, два роботизированных наплавочных комплекса, три закалочные печи и другое оборудование. В цехе механической обработки только токарных станков стало на семь единиц больше. Для колесного производства приобретено 9 новых единиц промышленного оборудования. Общий объем инвестиций ПАО "ЧКПЗ" в 2021 году составил 576,2 млн рублей.

Средняя заработная плата на предприятии увеличилась с 48,3 тыс. рублей в 2020 году до 56,5 тыс. рублей в 2021 году (на 17%). В пресс-службе отметили, что по ряду рабочих специальностей заработные платы одни из самых высоких в РФ. Активно развиваются программы обучения по рабочим профессиям.