В Свердловской области 2,8 млн рублей направят НКО на приюты для безнадзорных животных

ТАСС, 31 января. Некоммерческие организации в Свердловской области в 2022 году получат 2,8 млн рублей субсидий из регионального бюджета на мероприятия по обращению с безнадзорными животными, сообщили в пресс-службе областного законодательного собрания в понедельник.

"Эти средства пойдут на организацию деятельности приютов для животных. Такое решение принято в рамках пакета предложений правительству Свердловской области, сформированного по результатам рассмотрения на заседаниях законодательного собрания исполнения данного закона ["О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев"]", - цитирует пресс-служба слова председателя заксобрания Людмилы Бабушкиной.

Всего за 2015-2020 годы общий объем финансирования за счет средств областного бюджета на реализацию мероприятий по обращению с безнадзорными животными превысил 432 млн рублей. На 2021 год объем субвенций местным бюджетам на эти цели составил 105 млн рублей, в 2022 году запланирован в объеме 104,6 млн. Субсидии НКО выделены дополнительно к этой сумме.

"Необходимо продолжить строить приюты для животных, в том числе межмуниципальные приюты в управленческих округах Свердловской области, продолжить привлечение некоммерческих организаций, а также волонтеров к деятельности в сфере обращения с животными без владельцев", - цитирует пресс-служба Бабушкину.