"Ингосстрах" застраховал здоровье сотрудников Fix Price

ТАСС, 31 января. Компания "Ингосстрах" застраховала сотрудников российской сети магазинов низких фиксированных цен Fix Price по договору ДМС. Договор страхования был перезаключен на один год, а общее количество застрахованных составило более 2,8 тыс. человек.

С 15 декабря 2021 сотрудники компании, работающие по всей России, могут воспользоваться услугами программы страхования в 170 городах проживания.

Участники программы страхования по ДМС получат поликлиническое лечение в ведущих медицинских учреждениях, стационарную помощь и специализированное стоматологическое лечение. Страховая сумма на одного застрахованного составляет 6 млн рублей.

"Мы сотрудничаем с компанией Fix Price не первый год, и для нас это знак качества - когда клиенты продолжают страховать здоровье своих сотрудников в "Ингосстрахе". Наша компания стремится показывать высокий уровень оказываемых услуг по добровольному медицинскому страхованию, улучшая сервисы для клиентов. Со своей стороны мы будем и дальше продолжать повышать уровень услуг по ДМС для всех застрахованных клиентов в каждом городе нашей страны", - отметил заместитель генерального директора по добровольному медицинскому страхованию компании "Ингосстрах" Дмитрий Попов.

"Договор ДМС сегодня является важной частью соцпакета, который работодатель предлагает сотрудникам. Наша компания начала заключать договоры добровольного страхования персонала с 2014 года и с тех пор не прекращала их пролонгирование. В период пандемии актуальность такой поддержки только возросла. Помимо стандартной программы ДМС с прошлого года Fix Price начала осуществлять выплаты сотрудникам, заболевшим COVID-19 в качестве мер материальной поддержки", - прокомментировал директор по персоналу компании Fix Price Антон Максименко.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 316 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

Fix Price (LSE и MOEX: FIXP) - одна из ведущих на международном рынке и крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен. C момента основания компании в 2007 году, Fix Price каждый день помогает покупателям экономить при приобретении товаров повседневного спроса. Fix Price предлагает уникальную продукцию и постоянно ротирует ассортимент, включающий непродовольственные позиции, дрогери, а также продукты питания по восьми фиксированным низким ценам.

На сегодняшний день сеть магазинов Fix Price насчитывает более 4 900 магазинов в России и странах ближнего зарубежья, в каждом из которых представлены порядка 2 тыс. позиций в примерно 20 товарных категориях. Помимо собственных торговых марок, Fix Price реализует продукцию местных производителей и ведущих мировых брендов.

В 2020 году выручка Компании составила 190,1 млрд рублей, EBITDA - 36,8 млрд рублей, чистая прибыль - 17,6 млрд рублей (в соответствии с МСФО).