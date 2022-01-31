Объявили лауреатов премии имени Курта Оддекалва

ТАСС, 31 января. В минувшие выходные были оглашены итоги и награждены лауреаты экологической премии The Oddekalv Prize, первой международной премии Еро-Арктических стран, названной в честь выдающегося норвежского эколога Курта Вилли Оддекалва, трагически погибшего в прошлом году.

Церемония вручения из-за карантинных ограничений проводилась в онлайн-режиме одновременно в нескольких странах Баренцева региона - в норвежском Бергене, в финском Рованиеми, в шведском Худдинге и в Москве.

Лауреатами премии стали: от Норвегии руководитель "Зеленых воинов Норвегии" Рубен Оддекалв, от Швеции - общественный деятель Торд Бьорк и эколог Эрик Ларсен, от Финляндии - журналист Йохан Бекман, от России - журналист Сергей Шахиджанян, общественный деятель Дарья Митина и эколог Владимир Латка, от Дании и Гренландии - министр по инфраструктуре Мариане Павиассен и эко-активист Пипалук Люнге-Рассмуссен и другие. Они получат памятные стеллы, подарки и дипломы. Инициативу об учреждении премии имени Курта Оддекалва выдвинул Союз независимых экологов стран Баренцева региона BRIES и ее поддержали все ведущие экологи арктических стран. Премия посвящена памяти мужественного норвежского эколога, который почти что 40 лет боролся за сохранение природы Норвегии и всей Арктики.

Один из номинантов премии - Тимофей Суровцев, который руководит центром экологического мониторинга "ПОМОР", отмечает: "Для меня Курт был своего рода норвежским Туром Хейердалом от экологии - смелым, сильным и бескомпромиссным, порой просто шокирующим своей неуемной энергией! Почти что 40 лет он был грозным борцом, стоящим на страже экологии не только Норвегии, но и всех северных морей, приезжал он и в Россию".

Задачи премии - поощрение и продвижение независимых экологов, общественников, журналистов, инициатив и проектов, которые способствуют сохранности окружающей среды Баренцева Евро-Арктического региона.

Одним из инициаторов, организаторов и лауреатов премии стал Рубен Оддекалв, сын Курта, который подчеркнул, что номинация является целиком и полностью нейтральной, независимой, и семья Оддекалв ее искренне поддерживает.