"Сбер" увеличил до 50% долю льготных кредитов на строительство частных домов

ТАСС, 1 февраля. Около 50% ипотечных кредитов "Сбера" на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в 2021 году было выдано в рамках льготных госпрограмм, в то время как в 2020 году доля господдержки в этом сегменте составила 30%. Об этом сообщила во вторник пресс-служба банка.

"Около половины ипотеки на ИЖС было выдано в 2021 году в рамках льготных госпрограмм - более 12,1 млрд рублей. В 2020 году доля господдержки в ИЖС составляла только 30%", - говорится в сообщении.

При этом общая сумма ипотечных кредитов, выданных "Сбером" на индивидуальное жилищное строительство, составила в 2021 году 24,3 млрд рублей, что в 3,5 раза выше показателя 2020 года (около 7 млрд рублей), добавили в пресс-службе.

Вице-президент "Сбера", директор дивизиона "Домклик" Николай Васев отмечает, что почти втрое выросло и количество кредитов, выданных банком на индивидуальное жилищное строительство: с 3,1 тыс. в 2020 году до 8 тыс. кредитов в 2021-м.

"Мы связываем такой рост с несколькими факторами, основными из которых считаем расширение программы "Семейной ипотеки" на ИЖС и действие других льготных программ кредитования, а также общую тенденцию, которая зародилась в пандемию: население оценило плюсы частного дома", - считает Васев, его слова приводит пресс-служба "Сбера".