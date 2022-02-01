Авито стал первым сервисом, реализовавшим верификацию аккаунта через "Госключ"

ТАСС, 1 февраля. На Авито появилась возможность подтверждения аккаунта с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для успешной верификации у пользователя Авито должен быть подтвержденный тип учетной записи на портале Госуслуг. Новая функция позволит повысить уровень доверия между продавцами и покупателями и увеличить безопасность онлайн-сделок.

Верификация через Госуслуги с помощью приложения "Госключ" - это первый шаг в эксперименте Минцифры России по подключению агрегаторов товаров и услуг в интернете к ЕСИА. Всего в пилотном проекте участвует 10 компаний, ответственных за работу 12 сайтов и приложений.

Генеральный директор Авито Владимир Правдивый сообщил: "Не бывает лишних мер, если речь идет о безопасности наших пользователей. Мы внедряем технологии и сервисы, которые помогают подтвердить благонадежность пользователей разными способами и сделать выбор в их пользу максимально уверенным. Верификация аккаунта через Госуслуги с помощью "Госключа" - одна из тех функций, которая способна решить этот вопрос наиболее эффективно. Мы рады, что стали пионером проекта Минцифры. Обязательно продолжим развивать инструменты цифровой безопасности, которые помогают пользователям Рунета совершать сделки в защищенной среде".

Замглавы Минцифры России Олег Пак сообщил: "Госключ позволяет удостовериться, что человек, у которого вы собираетесь купить товар на маркетплейсе, имеет подтвержденный профиль на портале Госуслуг. После подтверждения личности на онлайн-платформе автоматически появляется значок, подтверждающий наличие аккаунта на Госуслугах. Это сильно снижает вероятность мошенничества и недобросовестных действий. Верификация через Госуслуги - это один из этапов эксперимента Минцифры России по синхронизации агрегаторов с порталом Госуслуг".

Директор цифровой безопасности Авито Андрей Рыбинцев отметил: "Авито постоянно развивает технологии, чтобы сделать использование сервиса максимально удобным и безопасным на каждом этапе - с момента регистрации и до завершения сделки. Большинство пользователей платформы уже используют возможность верификации по паспорту или водительскому удостоверению. Также нашим клиентам доступна защита входа с помощью кода из смс или пуш-уведомлений. Мы уверены, что возможность верификации аккаунта через Госуслуги, повысит ощущение комфорта и защищенности пользователей при взаимодействии на платформе".

Верификация позволяет понять, что на обеих площадках один реальный человек. Информация, о наличии аккаунта на "Госуслугах", повысит уровень доверия к продавцам и покупателям на платформе, а также даст дополнительные возможности для проверки прав собственности на объекты недвижимости и автомобили.

Верификация учетной записи осуществляется в настройках аккаунта только в приложении Авито. Для прохождения верификации необходимо скачать и обновить оба приложения. Обновление будет появляться постепенно у всех пользователей Авито на ios и android-устройствах.

В компании отмечают, что значок об успешном прохождении верификации появится в профиле на Авито в течение суток после привязки аккаунта на портале Госуслуг. Подробная информация, как пройти верификацию по данной ссылке.

В конце января Авито запустил кампанию цифровой безопасности с Леонидом Агутиным, который рассказывает базовые финансовые правила поведения в онлайн-среде.