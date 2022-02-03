В Музее Победы увековечат память о народном ополченце

ТАСС, 3 февраля. В Москве 2 февраля ушел из жизни последний участник Московского народного ополчения Виктор Владимирович Прокофьев. Директор Музея Победы Александр Школьник выразил соболезнования родным и близким ветерана и сообщил, что биография ополченца станет частью экспозиции "Битва за Москву. Первая Победа!" (6+).

"Память о подвигах героев войны должна быть нашим общим достоянием. Поэтому мы решили увековечить историю Виктора Владимировича в нашем музее. Рассказ о его судьбе станет частью экспозиции "Битва за Москву. Первая Победа!". Один из разделов этого масштабного музейного пространства, которое открылось к 80-летию советского контрнаступления под Москвой, посвящен подвигу народного ополчения. И теперь наши посетители среди историй о героях, защитивших столицу в самый трудный для нее период, смогут найти и рассказ о 16-летнем народном ополченце Викторе Прокофьеве", - отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Раздел "Народное ополчение" новой масштабной экспозиции о Московской битве посвящен началу Великой Отечественной войны и показывает героическое сопротивление жителей столицы, вставших на защиту Родины. Интерактивная карта районов Москвы позволяет узнать обо всех дивизиях народного ополчения - как и где были сформированы. Более 200 информационных справок, свыше 600 оцифрованных фотографий и документов рассказывают о боевом пути соединений и судьбах героев. Посетители увидят личные вещи и оружие ополченцев, среди экспонатов - иностранные винтовки: французская Лебеля, японская Арисака и английская Ли-Энфилд.

Кроме того, биография ветерана сохранена во всероссийском историческом проекте "Лица Победы", увидеть информацию о герое можно в мультимедийном зале Музея Победы и на сайте проекта.

ТАСС выступил информационным партнером экспозиции.