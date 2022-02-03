Киностудия Горького и "Синергия" объявили о запуске кинокластера для детей и подростков

ТАСС, 3 февраля. Киностудия им. М. Горького и Университет "Синергия" подписали соглашение о партнерстве и запускают ряд образовательных и просветительских проектов под брендом GORKY SYNERGY. Комплексное сотрудничество подразумевает развитие на базе киностудии многофункционального образовательного кластера, в состав которого войдут киношкола, детский центр и музей. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС заявили генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева и президент Корпорации "Синергия" Вадим Лобов. В поддержку запуска кинокластера выступил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

"Сегодня с помощью университета “Синергия” мы создаем на исторической территории киностудии мощное место притяжения для всех, кто интересуется историей кино и современным кинопроизводством. Российская индустрия сегодня активно развивается, количество и качество проектов растет, появляются новые кинокомпании и площадки. Поэтому растет запрос на высококвалифицированные кадры – как по творческим, так и по техническим специальностям. Наш кластер позволит детям и всем желающим попробовать себя в профессии, погрузиться в мир кино и современного аудиовизуального контента. Мы планируем комплексно развивать это направление, в ближайшие годы также создать вокруг проекта живое развивающееся сообщество", – отмечает генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева.

"Постепенно формируется конкурентоспособный на зарубежных рынках бренд российского кино. В 2021 году отечественное кино вошло в программы практически всех главных кинофестивалей Европы. Нужно поддерживать тенденцию на повышение качества нашего кинопрома и развивать образование в киноиндустрии с учетом современных трендов. Кинокластер GORKY SYNERGY станет базой для формирования нового комьюнити кинематографистов, в рамках которого молодое поколение сможет реализовать себя и найти потенциальных партнеров для совместной работы над креативными проектами. Обучение в кинокластере позволит проявить себя не только в кино, но и на прогрессивных площадках, таких как YouTube или TikTok. Это особенно важно для становления детско-юношеского направления, ведь именно поколение Z находится у истоков формирования новой кинокультуры", – комментирует Вадим Лобов, президент Корпорации "Синергия".

"В первую очередь, хочется поблагодарить Университет “Синергия” и Киностудию им. М. Горького за полезную инициативу. Если говорить про производство контента, то мы в целом в Обществе стараемся делать знания доступными и увлекательными. В связи с этим один из принципов Общества “Знание” — постоянно экспериментировать с форматами, искать что-то новое, чтобы завоёвывать и удерживать внимание особенно молодой аудитории. Так, мы уже неоднократно обращались к кино и киноформату. Мы запускали фестиваль “Умное кино”, где мы показывали просветительские фильмы и давали возможность ребятам пообщаться с авторами этих фильмов и учёными, имеющим отношение к темам, которые были затронуты. Мы готовы продолжать работать в этом направлении, очень рады озвученной инициативе, мы точно её поддержим. Те работы, которые будут создаваться участниками в просветительской сфере, мы разместим на своей платформе, чтобы знания дошли до максимального количества людей", – добавил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

В рамках проекта GORKY SYNERGY будет создана система непрерывного образования. Программы кластера будут реализованы на базе исторического здания Киностудии им. М. Горького в Москве на улице Сергея Эйзенштейна, дом 8.

В центре GORKY SYNERGY Kids детей 5–11 лет будут обучать основам эмоционального интеллекта, кинопроизводства, актерского мастерства и ораторского мастерства. Преподаватели курсов – действующие специалисты киноиндустрии и опытные педагоги вузов. Детские центры будут распространяться по франшизной модели.

Киношкола GORKY SYNERGY School рассчитана на возраст от 12 лет. Каждый учащийся сможет сформировать портфолио для дальнейшего профессионального обучения или начала карьеры. В будущем будут открыты филиалы в разных городах России.

Многофункциональный музейно-выставочный комплекс GORKY SYNERGY Museum площадью 1000 кв. м займет два этажа в историческом здании Киностудии им. М. Горького. Музей расскажет историю киностудии, экспозиция будет включать реконструкции и мультимедийные инсталляции, киноплакаты, кинокостюмы и уникальные документы из личных дел знаменитых режиссеров и актеров. Осенью 2022 года в музее пройдет мультимедийная выставка к 100-летию Станислава Ростоцкого и фестиваль музыки в кино Soundtrack. На базе музея также будут работать программы профориентации для старшеклассников.

Кроме того, Университет "Синергия" и Киностудия им. Горького собираются открыть первый в России Центр компетенций по обучению детских педагогов в сфере киноискусства и кинопроизводства. Это поможет преподавателям киношкол скорректировать образовательные программы с учетом более глубокого знакомства с особенностями детской психологии, педагогическими методиками и технологиями.

В 2022 году под эгидой кинокластера пройдут два важных события – первая подростковая премия с онлайн-голосованием GORKY SYNERGY Teens Awards и фестиваль микрокино и новых форматов GORKY SYNERGY Teens Fest, в рамках которого также пройдет фестиваль киношкол и киноклубов.

С помощью премии и фестиваля организаторы GORKY SYNERGY смогут выявить актуальные запросы современной молодежи как digital native поколения. Понимание предпочтений Gen Z поможет современной киноиндустрии развивать новые востребованные жанры и форматы.