Росконгресс и ВНИИ "Экология" подписали соглашение

ТАСС, 4 февраля. Фонд Росконгресс и Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды (ФГБУ "ВНИИ "Экология") подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Организации установили партнерские отношения, направленные на реализацию совместных проектов и достижение взаимовыгодных целей.

Согласно документу, Фонд Росконгресс и ФГБУ "ВНИИ "Экология" будут осуществлять взаимную консультационную, информационную и экспертную поддержку, а также обмениваться информацией в целях расширения партнерской сети и укрепления сотрудничества с зарубежными партнерами. Кроме того, предполагается активизировать продвижение в публичном информационном поле тем, связанных с проведением организуемых мероприятий, направленных на укрепление коммуникации между представителями организаций.

"Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды уделяет большое внимание решению проблем сохранения экологии в нашей стране. В последние годы эта тема приобрела дополнительную общественную значимость. Убежден, что благодаря сотрудничеству с Фондом Росконгресс нам удастся подчеркнуть важность этой проблематики, в том числе на крупнейших международных дискуссионных площадках в России", - отметил директор ФГБУ "ВНИИ "Экология" Даниил Путятин.

В рамках соглашения также предполагается совместная деятельность по организации конгрессных и выставочных мероприятий. Деловые программы форумов, организуемых Фондом Росконгресс, традиционно включают в себя сессии, посвященные экологии, природе и окружающей среде.

"Тесное взаимодействие с ВНИИ "Экология" позволит не просто наполнить деловые программы наших мероприятий специализированными сессиями по экологической и природоохранной проблематикам с участием представителей экспертного сообщества, но и обозначить ключевые направления сотрудничества бизнеса и государства в этой области", - подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

"Совместная работа c ВНИИ "Экология" будет направлена на развитие коммуникации и информационного обмена с ведущими зарубежными экспертными центрами, специализирующимися на экологии и вопросах изменения климата", - добавил в свою очередь заместитель директора по экспертно-аналитической работе Фонда Росконгресс Григорий Великих.

Перечень направлений сотрудничества и форм взамодействия, предусмотренный подписанным соглашением, может дополняться по обоюдному согласию сторон.