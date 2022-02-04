Сбер и РАНХиГС создадут программу по развитию студенческого предпринимательства

ТАСС, 4 февраля. Сбер и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) организуют совместную программу на базе акселерационной программы для студентов, аспирантов и научных сотрудников SberStudent. Выпускники старших курсов смогут защитить стартапы, созданные в рамках акселератора, в качестве дипломных работ по программе "Стартап как диплом".

Согласно программе "Стартап как диплом" Минобрнауки РФ, выпускники российских вузов могут представлять на рассмотрение аттестационной комиссии не дипломную работу, а собственный стартап. Основными критериями оценки стартапа как диплома у бакалавров являются: технологическая/ социальная/ инновационная составляющая проекта, концептуальное решение по бизнес-модели, наличие потенциального инвестора и ряд других параметров. Для магистров же одним из обязательных условий является наличие действующего ООО или ИП. Президентская академия принимает участие в инициативе с 2019 года, более 70 студентов уже воспользовались этой возможностью. Сотрудничество РАНХиГС и SberStudent позволит популяризировать тему технологического предпринимательства среди студентов. В рамках совместной программы учащиеся не только смогут воспользоваться доступом к теоретическим материалам, но и получат практическую помощь, - что приведет к увеличению числа стартапов, представляемых в качестве дипломных работ.

SberStudent - общероссийский акселератор для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов. Участники могут бесплатно пройти курс обучающий, в рамках которого узнают об основах предпринимательского мышления и инструментах генерации идей, а затем запустят свой собственный высокотехнологичный стартап под руководством наставников - программа рассчитана на восемь месяцев, занятия проходят онлайн. Доступ к образовательным материалам получат студенты всех филиалов и Московского кампуса РАНХиГС.

С 2022 года студенты РАНХиГС, прошедшие программу акселерации SberStudent, смогут предложить свои стартапы в качестве дипломных работ. Студенты, у которых пока нет бизнес-идеи, смогут подобрать ее на первом этапе программы. Команды, которые придут в акселератор уже с готовым продуктом, смогут попасть сразу на второй этап и усилить его с помощью экспертизы менторов. Лучшие проекты будут представлены руководству Сбера, инвесторам и потенциальным заказчикам на Демо-дне, а их основатели смогут получить гранты от Moscow Seed Fund.

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис сообщил: "Убежден, что приобщение молодого поколения к технологическому предпринимательству - одна из самых серьезных и перспективных задач, стоящих перед обществом. Более того, курсы технологического предпринимательства и другие инструменты по его стимулированию должны быть доступны студентам по всей территории России. Предлагая вузам России партнерство со SberStudent, мы сможем оказать поддержку студенческим проектам в части их развития и коммерциализации".

Сергей Мясоедов, д.соц.н., профессор, проректор РАНХиГС, директор Института бизнеса и делового администрирования, сообщил: "Развитие у молодежи и студентов предпринимательского мышления, - пожалуй, самая важная и актуальная задача современного делового и управленческого образования и университетского образования вообще. И неслучайно, что для ее решения снова объединили ресурсы ведущий управленческий вуз страны - РАНХиГС - и самая динамичная предпринимательская экосистема Сбер. Новая парадигма образования, представленная совместной дистанционной, практикоориентированной программой, нацелена на талантливую молодежь, способную к самостоятельной предпринимательской и инновационной деятельности, готовую идти на разумный риск и побеждать, выводя на рынок прорывные стартапы. Причем не только в столице, но и, в первую очередь, в регионах России. Россия всегда была богата на одаренную талантливую молодежь с предпринимательским видением и самыми широкими способностями. Наша задача - заняться системным поиском этих людей и оказать им помощь в становлении и подъеме".

ТАСС - информационный партнер РАНХиГС.