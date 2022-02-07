Уральский завод противогололедных материалов запускает собственную линию подготовки сырья

ТАСС, 7 февраля. Уральский завод противогололедных материалов (ООО "УЗПМ" входит в бизнес-сообщество WTG) приступил к запуску первой автоматизированной линии дробильно-сушильного комплекса (ДСК). Инвестиции в проект, стартовавший в прошлом году на производственной площадке в г. Краснокамске Пермского края, составили более 100 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании. Основная задача ДСК - переработка разного типа сырья и подготовка его для основных цехов производства.

"Запуск конвейерной технологии призван значительно повысить эффективность производственного процесса и качественные параметры готовой продукции. Новая автоматизированная линия по подготовке сырья встроена в основной производственный цикл предприятия, оснащена дробильными установками и линией барабанной сушки от участка подготовки до подачи в цех сырья напрямую. Весь технологический процесс контролируется операторами установок. Управление всем комплексом потребует привлечение минимального количества специалистов", - сказано в сообщении.

ДСК позволяет перерабатывать практически любой тип сырья, который является компонентом ПГМ. Проектная мощность по входящему сырью на данном этапе составляет 480 тонн в сутки. Запуск второй линии, запланированный на IV квартал 2022 года, позволит выйти на производственные объемы до 320 тыс. тонн в год.

По словам генерального директора ООО "Уральский завод противогололедных материалов" Дмитрия Пылева, перед предприятием стояла задача встроить линию подготовки сырья в полный цикл изготовления продукции, включая основную производственную линейку - единую гранулу. "С запуском дробильно-сушильного комплекса мы получили возможность работать с любыми видами сырья, что позволит нам увеличить объемы основной продуктовой линейки и быть гибкими в выборе поставщиков. Новая автоматизированная линия призвана обеспечить снижение себестоимости продукции: сокращается количество перегрузочных пунктов, погрузочного оборудования и транспорта. Применение конвейерной технологии позволит более экономно использовать поступающее сырье, снизить трудозатраты на его подготовку, увеличить скорость подачи сырья в цеха и повысить качество готовой продукции", - сказал он.

О предприятии

ООО "Уральский завод противогололедных материалов" (ООО "УЗПМ", входит в бизнес-сообщество WTG) - одно из крупнейших предприятий на рынке противогололедных материалов в Российской Федерации и СНГ, располагающее мощностями по производству до 1 млн тонн в год экологичных средств борьбы со льдом марки "БИОНОРД". Продукция поставляется в более чем 50 регионов РФ, в страны СНГ и Евросоюза, удостоена наград конкурсов "100 лучших товаров России", "Российское качество", "Экология XXI века", имеет всю необходимую разрешительную документацию: Экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям, Паспорт безопасности химической продукции, сертификат соответствия добровольной системы сертификации "Промтехстандарт".

В составе основных производственных активов ООО "УЗПМ" - производственная площадка в г.Краснокамск Пермского края и на территории Индустриального парка "ТОС" г. Долгопрудный Московской области.