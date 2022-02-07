Стартовал прием заявок II Национальной премии "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022"

ТАСС, 7 февраля. Оргкомитет Национальной премии в области экологических технологий "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022" (12+) объявил о начале приема конкурсных заявок в восемнадцати номинациях.

В рамках Премии также пройдут мероприятия: Дни открытых презентаций, пресс-туры на предприятия конкурсантов, онлайн и офлайн-дискуссий по актуальным вопросам экологии и ESG-практик в нашей стране.

"В прошлом году мы увидели высокий уровень - более ста участников представили свои проекты. Экспертному совету премии было нелегко выбрать лучших. Безусловное большинство конкурсантов собрали номинации "Цифровые решения в экологии", "Сокращение вредных выбросов в атмосферу" и "Переработка ТКО". Приглашаем новых участников с интересными проектами", - прокомментировал председатель Оргкомитета премии "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022" Виталий Расницын.

Жюри конкурса – эксперты федеральных и региональных органов власти, бизнес-сообщества, институтов развития, научных и природоохранных организаций.

Отборочный этап продлится с февраля по июнь 2022 года включительно. Подведение итогов и торжественное награждение лауреатов состоятся в июне в Москве.

Премия проводится второй раз при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, Общественной палаты РФ, Общественного совета Минприроды России и Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в России. Вручается награда за достижения в области разработки, внедрения и продвижения эффективных технологий в сфере экологии и природопользования.

Лауреатами прошлого года стали 22 компании. Их проекты и решения были представлены в части технологической модернизации производства и его экологической безопасности, рационального использования природных ресурсов, развития природоохранных программ и минимизации загрязнения окружающей среды.