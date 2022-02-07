МТС запустила подписку на iPhone

ТАСС, 7 февраля. МТС вместе с компанией Forward Leasing объявили о запуске продаж смартфонов по подписке. Пользователи могут оформить заявку почти на всю актуальную линейку гаджетов Apple - от iPhone SE до 13 Pro Max. Ежемесячная стоимость программы составляет от 3 тыс. рублей в месяц.

В рамках подписки пользователь получает смартфон за ежемесячную плату. После того, как участник программы пользовался услугой на протяжении 12 месяцев, он может обменять свой iPhone на свежую модель. Апгрейд с небольшой доплатой доступен после шести месяцев использования. При желании клиент может не делать апгрейд устройства, а выкупить гаджет в собственность. В любой момент можно внести весь остаток разом или просто продолжить платить по графику, пока стоимость девайса не погасится полностью.

По словам представителей МТС, подписка выгоднее, чем рассрочка, за счет того, что остаточная стоимость не входит в сумму ежемесячных платежей. В рамках программы клиент в течение года выплачивает только 60% от цены устройства.

Оставить заявку на оформление подписки можно в любом салоне МТС по всей России. Процесс занимает несколько минут, клиент получает все документы в электронном виде. Пользователем сервиса может стать абонент любого оператора, достигший 18 лет.