В Президентской академии начали обучение 500 сотрудников Пенсионного фонда России

​​​​​ТАСС, 8 февраля. В Высшей школе государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС началось обучение 500 специалистов Пенсионного фонда Российской Федерации по программе "Антимонопольное законодательство и антимонопольный комплаенс".

Слушатели программы повышения квалификации, которая проходит в онлайн-формате, изучат базовые основы конкурентного права, рассмотрят способы осуществления контроля и меры ответственности за соблюдением антимонопольного законодательства и подробнее узнают о внедрении механизма легальной минимизации антимонопольных рисков. Курс включает знакомство с компетенцией Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и взаимодействием службы с другими государственными органами и организациями.

Экспертами на программе выступают представители ФАС и преподаватели Президентской академии.

"Сочетание разных образовательных форматов, применяемых в процессе обучения - лекций, семинаров, разбора кейсов - помогают слушателям быстро переводить теоретический материал на практические задачи, - рассказала директор программы Светлана Колесникова. - Такой подход позволит выпускникам программы не допускать нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ПФР и выстроить эффективные процессы по выявлению таких рисков на ранних этапах".

Обучение продлится до 28 февраля. В результате слушатели приобретут навыки решения кейсов, связанных с антимонопольным комплаенсом, и расширят знания о практике проведения проверок.

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