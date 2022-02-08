На China Business Forum обсудили российско-китайское экономическое взаимодействие

ТАСС, 8 февраля. Четвертый предпринимательский форум-выставка по бизнесу с Китаем China Business Forum 2022 (0+) стартовал 8-го февраля 2022 года в Москве. В рамках форума состоялись встречи с китайскими инвесторами и представителями государственных структур Китая и России. В первый день на мероприятии затрагивались актуальные темы экономического инвестиционного и торгового взаимодействия двух стран.

Открыл форум исполнительный директор Школы Бизнеса "Синергия" Александр Рагиня, который подчеркнул важность мероприятия для развития взаимного сотрудничества двух стран: "Миссия Корпорации "Синергия" - объединять потенциал людей и организаций с целью устойчивого развития будущего. Проводя такие мероприятия, мы воплощаем нашу миссию в жизнь. В рамках форума мы будем два дня обогащать друг друга новыми знаниями и инструментами по эффективной работе с Китаем, обмениваться актуальной информацией и решениями, которые вместе позволят развивать российско-китайский бизнес".

"Сегодня China Business Forum - это не просто информационное мероприятие по работе с Китаем, а торгово-инвестиционный международный форум и выставка передовых продуктов и сервисов для бизнеса при поддержке лучших мировых практиков по внешнеэкономической деятельности", - отметила Анна Фомичева, сооснователь платформы для бизнеса DigitalVED, вице-президент клуба "Эквиум", вице-президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП).

В пленарной сессии, посвященной обсуждению вопросов привлечения китайских инвестиций в российские проекты и торговых отношений РФ с Китаем, спикеры отметили важность увеличения объема взаимных инвестиций и развития торговли для раскрытия потенциала инвестиционного сотрудничества России и Китая. Внешнеэкономическая деятельность является важной составляющей как российской, так и китайской экономики. Несмотря на пандемию, в 2021 году продолжался рост объема инвестиций и наблюдалась тенденция углубления двустороннего сотрудничества.

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Александр Калинин рассказал об основных векторах сотрудничества между двумя странами: "ОПОРА РОССИИ" считает китайский бизнес одним из ведущих партнеров, с которым необходимо выстраивать долговременное взаимовыгодное сотрудничество. Китай точно является страной малого бизнеса. Мы слышали от представителей КНР, что 60% валового продукта в КНР делает малый бизнес. 80% занятости в Китае обеспечивает малый бизнес в официальной занятости. Нам нужно учиться у нашего соседа, в том числе и тому, как развивать малый и средний бизнес. Именно экспортные возможности, конкурентоспособность на международном рынке позволяют китайским компаниям столь динамично развиваться. В том числе это и бизнес-климат, и тысячелетние традиции китайского предпринимательства. Мы считаем, что самое главное при работе с Китаем - это человеческий контакт. Сегодня мир настолько динамично меняется, что нужно быть постоянно в контакте с китайскими партнерами. "ОПОРА РОССИИ" активно сотрудничает с разными ведомствами и бизнес-объединениями Китая, например, с Китайской ассоциацией международного сотрудничества малого и среднего бизнеса при Министерстве промышленности и информатизации Китая и др.".

Гао Ци, глава представительства Китайского Комитета по содействию международной торговле в РФ, подчеркнул высокую устойчивость и жизнеспособность китайско-российских торгово-экономических отношений на фоне неоднократных вспышек COVID-19 и напряженного восстановления мировой экономики. "В 2021 году в период пандемии российско-китайские отношения развивались. Двусторонняя торговля также продолжала развиваться и превысила отметку в $140 млрд, достигнув $146,8 млрд. Это способствует достижению цели в $200 млрд, поставленной нашими лидерами, к 2024 году. В структуре нашей торговли энергетическая промышленность играет роль стабилизирующего фактора", - отметил Гао Ци. Спикер уверен в непрерывном и быстром развитии торгово-инвестиционного сотрудничества между Китаем и Россией в 2022 году.

Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), рассказал о последних тенденциях в сотрудничестве между странами: "За последние 5-10 лет Китай сильно изменился: фактически из аграрной страны он превратился в высокотехнологическую державу. Наши китайские партнеры производят очень хорошую технологичную продукцию, которую мы все активнее экспортируем в РФ и которой мы все больше заменяем американские и европейские марки. Если в 2015-2016 годах китайцы инвестировали только в российскую нефть и природные ресурсы, то сейчас наши партнеры активно выходят на российский рынок со своей продукцией. Например, автомобили Haval и бытовая техника Haier покоряют российский рынок. Мы тоже поменяли структуру экспорта: если раньше мы продавали оружие, нефть и газ, то сейчас делаем акцент на продуктах питания, станках и разном оборудовании".

Председатель Союза китайских предпринимателей в России, президент АО "Гринвуд" Чжоу Лицюнь поделился планами будущего взаимодействия с РФ: "Наша организация продолжает сотрудничество с российскими партнерами и с правительством РФ. Мы всегда настаивали на том, что нам необходимо углублять наши отношения с Россией, мы были привержены продвижению прагматической повестки дня для выполнения социальных обязательств и максимальной интеграции в местную экономику. "Гринвуд" уже стал общественной платформой для развития совместного российско-китайского экономического и торгового сотрудничества".

Анна Фомичева презентовала цифровую платформу DigitalVED, которая значительно упрощает ведение внешнеэкономической деятельности: "DigitalVED - это в первую очередь платформа, которая позволяет в режиме общего окна решать все вопросы, связанные с ведением внешнеэкономической деятельности. Это очень удобная цифровая площадка, включающая в себя таможенное оформление, справочную информацию, сертификацию, страхование, логистику, маркетплейсы, аналитику по 50 странам и другие инструменты, необходимые предпринимателю".

Китайский и российский бизнес демонстрируют большую готовность к сотрудничеству, активно находя новые формы взаимодействия. China Business Forum 2022 объединяет предпринимателей двух стран и является важной площадкой для построения деловых связей.

Организаторами форума выступили Школа Бизнеса "Синергия" и "Digital ВЭД". Мероприятие продлится два дня и включит в себя лучшие мировые практики экспортеров и импортеров по работе с Китаем. Форум проходит на Main Stage (ул. Шарикоподшипниковская, 13, стр. 33). Онлайн-трансляция доступна на платформе Synergy.Online.

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