Эксперт: в ЖК "Ильинойс" от ГК "Гранель" одни из самых выгодных цен в локации Красногорска

ТАСС, 8 января. ГК "Гранель" вывела в продажу ЖК "Ильинойс" (застройщик - ООО "Специализированный застройщик "Оферта", проектная декларация на сайте) в Красногорске. Стоимость квартир в комплексе начинается от 5,5 млн рублей. По данным исследования компании Est-a-Tet, стартовые цены в ЖК "Ильинойс" на 4,3% ниже, чем в среднем по локации.

В настоящий момент средневзвешенная стоимость предложения на рынке первичного жилья г. о. Красногорск составляет 171,7 тыс. рублей за кв. м. При этом за год рост цены составил 22,7%. На сегодняшний день в локации реализуется 16 проектов с суммарным объемом предложения 2,9 тыс. лотов.

"Следует отметить, что большинство проектов, расположенных в городе Красногорск, либо уже введены в эксплуатацию, либо находятся на завершающих стадиях реализации и в них представлен остаточный ассортимент предложения. К моменту выхода на рынок проекта "Ильинойс" в локации сформировался отложенный спрос, поэтому ожидается, что темпы реализации будут достаточно высокими", - отметил директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев.

Проект "Ильинойс" предусматривает строительство двух детских садов общей вместимостью 450 мест. Запланирована и пристройка к школе на 975 учеников. Первые этажи зданий отдадут под коммерческую инфраструктуру, для автовладельцев разместят парковки. Сдача в эксплуатацию планируется в 2024 году.

"ЖК "Ильинойс" - объект, который возводится по новым стандартам жилой застройки Московской области. Мы создаем качественную благоустроенную среду для комфортной жизни Проект разработан GAFA Architects, одним из ведущих московских архитектурных бюро. В комплексе запланировано благоустройство территории, создание безбарьерной среды, а также закрытые дворы по концепции "без машин", с детскими и спортивными площадками", - подчеркнул заместитель директора по продажам ГК "Гранель" Сергей Нюхалов.

Из жилого комплекса удобно добираться до Москвы. В пешей доступности расположены станции МЦД-2 "Красногорская" и "Павшино" (до нее можно также доехать на автобусе). Недалеко находится остановка общественного транспорта, на котором можно добраться до метро "Тушинская". Поблизости от ЖК "Ильинойс" откроются станции метро Рублево-Архангельской ветки. Линия пройдет через московские районы Строгино и Хорошево-Мневники до станции метро и БКЛ "Шелепиха".

Район вокруг ЖК "Ильинойс" обеспечен всей необходимой инфраструктурой. В пределах 5-минутной пешей доступности находится средняя общеобразовательная школа №12, два муниципальных детских сада. Торгово-бытовая инфраструктура в локации также хорошо развита - поблизости работают многочисленные продуктовые магазины, в том числе сетевые супермаркеты "Пятерочка", "Лента", аптеки, салоны красоты. До ближайшей поликлиники можно дойти пешком за 12 минут. В 3 км от ЖК (7 мин. на авто) расположены гипермаркеты "Глобус" и "Леруа Мерлен", в 3,8 км (7 м мин. на авто) - торговый центр "РигаМолл".