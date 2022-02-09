Участники Distant & Digital обсудили новый статус блокчейн-инфраструктуры IPChain

ТАСС, 9 февраля. В 2021 году решением Президента Российской Федерации создана Общероссийская общественно-государственная организация "Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности". Это дало новый статус и импульс развития блокчейн-инфраструктуры IPChain в качестве общей для органов государственной власти и участников рынка инфраструктуры для оборота интеллектуальных прав в цифровой среде. Как новый статус "инфраструктуры доверия" скажется на российском рынке интеллектуальной собственности обсудили участники Международной образовательной конференции Distant & Digital - президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев и руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти ПАО "МТС" Наталья Великородняя. Также в интерактивной дискуссии приняли участие слушатели сессии.

С 2008 года в России действует IV часть Гражданского кодекса - специализированный раздел законодательства, посвященный вопросам интеллектуальной собственности. При несомненных достоинствах документа, само его появление не привело ни к взрывному росту патентной активности, ни к буму на рынке авторских и смежных прав. Президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев видит причину в том, что законодательство слишком далеко от реальных творцов - художников, музыкантов, дизайнеров, которые и должны быть субъектами рынка интеллектуальных прав: "Представители креативных индустрий не читают кодексы, тем же битмейкерам сегодня попросту не придет в голову соотнести продукт своего творчества с юридическим термином "фонограмма". А что не может быть прочитано, то не будет применяться".

Вторая проблема - высокие трансакционные издержки. В США, Великобритании, Германии и других странах, показывавших высокую динамику роста, креативный бизнес развивался за счет "лишних денег в экономике". В экономике были деньги на юристов и менеджеров - на то, чтобы сформировать целый класс эффективных управленцев IP. По мнению эксперта, развитие российского креативного бизнеса происходит в совершенно других условиях.

На неустоявшийся, а в части промышленной интеллектуальной собственности и вовсе стагнирующий рынок интеллектуальных прав ворвались цифровые технологии. Теперь появилась техническая возможность мгновенно выкладывать, распространять, пересылать фото, изображения, видео, тексты - любые объекты, формально охраняемые авторским правом. Сложилась ситуация, при которой чертеж или фильм можно передать "одним кликом", но, чтобы передать право использования, никакой "клик" не поможет - необходимо встретиться с юристом, оплатить консультацию и составление договора. Оборот объектов и оборот прав в цифровой среде разошлись окончательно.

Всем этим вызовам отвечает блокчейн-инфраструктура IPChain, уверен Сергей Матвеев: "Это не статичный реестр, а живой инструмент, где профессиональное сообщество держателей и потребителей прав на кино, музыку или дизайн может выработать стандарты обмена информацией - идентификации объектов права, совершения сделок с правами в цифровой форме, тем более что недавние поправки в ГК РФ это более чем позволяют. То есть сформировать те самые "деловые обычаи", которых так не хватало "аналоговому" рынку интеллектуальной собственности".

Сейчас оператором инфраструктуры стала общественно-государственная организация, в координационный совет которой входят Министерство культуры, регулирующее авторское и смежное право, Министерство образования и науки, регулирующее промышленную интеллектуальную собственность, и Министерство цифрового развития, регулирующее государственные цифровые ресурсы. Это позволяет принимать решения о стандартах непосредственно внутри органов управления оператора инфраструктуры, и, самое главное, дает возможность государственным структурам легко использовать сведения, предоставленные правообладателями. Иначе говоря, если договор требует регистрации, Роспатент может попросту акцептировать сделку, будучи узлом сети и располагая сведениями о сторонах и правах, с которыми сделка совершается.

Идея цифровой инфраструктуры рынка интеллектуальной собственности давно витала в воздухе, отметила руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти ПАО "МТС" Наталья Великородняя: "Операторы связи заговорили о необходимости такого реестра еще в те времена, когда обсуждалась глобальная лицензия. Мы говорили, что нужен ресурс, где правообладатели могли бы заявить о себе и получить правовую поддержку, если она требуется. Нужна была точка, где встретились бы авторы и те, кто хочет использовать их произведения. Потом тема введения глобальной лицензии отступила, а в 2018 году, узнав об IPChain, мы поняли, что далеко не мы одни пришли к подобной идее".

Наталья Великородняя особо подчеркнула, что такая инфраструктура остро необходима небольшим творческим единицам, не располагающим финансовыми и организационными мощностями музыкальных мейджоров или киностудий.

Эксперты и участники конференции сошлись на том, что, несмотря на участие государства, использование инфраструктуры не будет принудительным хотя бы потому, что львиную долю интеллектуальной собственности составляют объекты авторских и смежных прав, права на которые возникают с момента создания и не требуют формальностей. Однако запись в реестре определенно будет давать правообладателю преференции, потому что судам и государственным службам куда проще иметь дело с внесенными в реестр и корректно описанными объектами.

Организаторами Distant & Digital выступают Ассоциация IPChain и международный коммуникационный бренд IPQuorum. Соорганизаторы мероприятия - Федерация интеллектуальной собственности и Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP.

Официальные партнеры - Фонд "Сколково", ПАО "Ростелеком", Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), СИБУР. Финансовый партнер - банк "Новый век". Партнеры сессий - "Европейская Юридическая Служба", компания "Гарант", патентное адвокатское бюро "Гардиум", группа компаний NAUMEN, адвокатское бюро "А. Залесов и партнеры". Партнеры мастер-классов - сервис Jeffit, Школа инновационных знаний Moscow Digital School, цифровая платформа IPEX, налоговая витрина данных IPCodex, сервис XSUD, компания "Онлайн Патент", сервис n’RIS, краудлендинговая платформа Co-Fi, компания DM Solutions, система автоматизации работы с документами "ТурбоКонтракт", компания Eversheds Sutherland, компания IP Legal Space "Ай Пи Лигал Спейс". Форум проходит при поддержке Singapore Academy of Law и Московского отделения Ассоциации юристов России.

Коммуникационный партнер Форума - агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Специальный информационный партнер - Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), генеральный информационный партнер - информационное агентство "РИА Новости". Информационными партнерами выступают Forbes Russia, журналы "Эксперт", "Юрист компании", "Стратегия", ШОРТРИД, The Lawyer, Legal Insight, The Paragraph Magazine, "Время инноваций", "Национальный банковский журнал", "Российская газета", "Адвокатская газета", правовая газета "ЭЖ-Юрист", Platforma Media, информационные агентства "Интерфакс", "ФедералПресс", InterMedia, отраслевые порталы MovieStart, "АртМосковия", "Берза", ICT-Online.ru, ICT2GO.ru, "Телеспутник".

Конференция Distant & Digital - результат партнерства ключевых мероприятий в сфере интеллектуальной собственности IP Академии и Skolkovo LegalTech. Новый формат конференции доказал свою состоятельность в 2020 году, раскрыв широкую палитру современных LegalTech и IP-технологий. Более 200 авторитетных специалистов из России и 20 стран мира поделились опытом адаптации к высокой конкуренции на рынке кадров и прогнозами о будущем права и института интеллектуальной собственности, судебной системы и общества в целом. Всего было проведено 50 онлайн-событий, в том числе деловых дискуссий, лекций и мастер-классов.

В разные годы участниками и партнерами IP Академии, Skolkovo LegalTech и Distant & Digital становились СИБУР, "Российские железные дороги", "Почта России", "Московский метрополитен", "Новолипецкий металлургический комбинат", "Аэрофлот", "Роснано", Avon, Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Росбанк, Deloitte Legal, "Яндекс", МТС, Thomson Reuters, Avito, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", "Европейская Юридическая Служба", Aston Martin, Baker McKenzie, "Гарант".

Подробнее о Distant & Digital можно узнать на официальном сайте конференции.