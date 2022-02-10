Съемочная команда фильма "Елки 8" на 20% состояла из тюменских специалистов

ТАСС, 10 февраля. Восьмая часть комедии "Елки", съемки которой проходили в Тюмени и других городах страны, стала лидером по просмотрам в новогодние праздники в онлайн-кинотеатре IVI. В новелле, посвященной Тюменской области, было задействовано наибольшее количество локаций, а сама лента принесла стриминговому сервису в первые дни нового года больше подписчиков, чем другой оригинальный контент на платформе. Об этом сообщают в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области со ссылкой на данные кинокомпании Bazelevs.

"В посвященной Тюменской области новелле были задействованы термальный курорт "ЛетоЛето", аэропорт Рощино, база отдыха "Верхний бор", ресторанный комплекс "Распутинские бани", Этностойбище "Увас мир хот". Съемочная команда фильма "Елки 8" на 20% состояла из местных специалистов", - отмечают там.

По словам директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павла Белявского, тюменцы поддержали ставку Bazelevs на онлайн-платформы, поскольку их аудитория уже превышает кинотеатральный прокат. "В январские праздники восьмую часть фильма "Елки" просмотрели более 1,5 млн раз. Новогоднюю комедию часто смотрят в кругу семьи и друзей, а значит, количество людей, которые ее увидели, гораздо больше. Мы считаем, это успех. Особенность контента на онлайн-платформах еще и в том, что это работа с аудиторией на очень долгий срок. Люди смогут посмотреть этот фильм сегодня, завтра, через год и через десять лет. В этом году "Елки" также выйдут на федеральном телеканале, их аудитория значительно увеличится", – прокомментировал Белявский.

О фильме

Первая часть франшизы "Елки" вышла на экраны в 2010 году. Традиционно фильмы состоят из нескольких новелл, действие которых разворачивается 31 декабря. Новеллы для "Елок 8" сняли Антон Богданов, Василий Зоркий, Александра Лупашко, Варвара Маценова, Яков Юровицкий. Созданием комедии занимались компания Bazelevs и онлайн-кинотеатр IVI, где "Елки 8" также вышли под Новый год. Съемки "Елки 8" (6+) стали самыми масштабными за всю историю кинофраншизы, охватив восемь городов России: Тюмень, Зеленоград, Пермь, Красноярск, Саранск, Уфу, а также Екатеринбург и Нижний Новгород.