Сборы "Ингосстраха" за 2021 год выросли на 20,5%

ТАСС, 10 февраля. Сборы СПАО "Ингосстрах" за 2021 год составили 139,8 млрд рублей (рост на 20,5%). В частности, по операциям прямого страхования было получено 129,8 млрд рублей (рост на 22%), по операциям входящего перестрахования - 10 млрд рублей (рост на 6%).

Общий объем выплат СПАО "Ингосстрах" за 2021 год составил 59,7 млрд рублей, что на 13% выше объема выплат за 2020 год. Выплаты по операциям прямого страхования составили 56,3 млрд рублей (рост на 11%), по операциям входящего перестрахования - 3,4 млрд рублей (рост на 57%).

"По итогам 2021 года "Ингосстрах" укрепил лидерские позиции на российском страховом рынке, продемонстрировав уверенный рост практически по всем линиям бизнеса. По операциям прямого страхования мы фиксируем положительную динамику по всем направлениям розничного страхования. В частности, по автокаско "Ингосстрах" собрал 37,0 млрд рублей, что на 25,1% больше по сравнению с 2020 годом. По ОСАГО рост сборов составил 18,0% до 28,7 млрд рублей, по страхованию имущества граждан рост на 20,1%, что позволило достичь отметки сборов в 5,1 млрд рублей по данному виду. Сборы компании в сегменте корпоративного страхования составили в 2021 году 35,9 млрд рублей (рост на 18%), по ДМС, включая ВЗР, - прирост 23,1% до 11,8 млрд рублей", - комментирует генеральный директор компании "Ингосстрах" Андрей Ларкин.

"2021 год стал очень насыщенным и активным для "Ингосстраха". Мы запустили в компании уникальный для страховой отрасли проект Ingos Challenge. Топ-менеджеры компании проверяли на себе путь, который проходят наши клиенты при получении услуг в различных офисах "Ингосстраха" по всей России. Ingos Challenge помог нам сформировать десятки улучшений, которые внедряются в компании в постоянном режиме, и переформатируют многие ключевые процессы - от внешнего вида наших офисов, изменений в IT-системе и до клиентского пути в мобильном приложении. Результатом стала новая корпоративная культура постоянных улучшений, главная цель которой - клиентоцентричная перезагрузка "Ингосстраха". Мы переходим от обслуживания клиента к гостеприимству - такому сервису, при котором он остается с нами надолго. Мы создали и внедряем единый стандарт заботы и гостеприимства "Ингосстраха", постоянно работаем с обратной связью от наших клиентов. Наша стратегическая цель - стать страховой компанией первого выбора для широкого круга физических лиц и компаний. Сейчас мы находимся на важном этапе цифровой трансформации, мы постоянно работаем над улучшением дистанционных сервисов, расширением функционала мобильного приложения, который становится полноценным онлайн-офисом. Результаты этих масштабных улучшений уже ощущают тысячи наших клиентов. Все эти изменения, безусловно, сделают нас лучше и будут способствовать укреплению наших лидерский позиций", - отметил Андрей Ларкин.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст. 32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 316 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.