В Красноярском крае во второй раз пройдут Дельфийские игры

ТАСС, 10 февраля. Красноярский край принимает Дельфийские игры (6+) во второй раз - в этом году мероприятие пройдет с 22 по 27 апреля. Сегодня, 10 февраля, в дельфийской информационной системе открывается прием заявок от всех субъектов Российской Федерации. Предложить кандидатов регионы могут по 34 номинациям, а всего в ходе соревнований будет разыграно 106 комплектов наград - это рекордные цифры для игр.

Одновременно в крае стартует и кампания по формированию волонтерского корпуса - также самого крупного в дельфийской истории, - в его состав войдут около 550 юношей и девушек из числа студентов профильных ВУЗов.

Проведение XXI молодежных Дельфийских игр России направлено на содействие реализации Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 30 декабря 2021 года № 745 "О проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов России". Особое внимание в ходе игр будет уделено 200-летию основания Енисейской губернии и предстоящему празднованию 400-летия Красноярска.

Организацию мероприятия осуществляют Национальный Дельфийский совет России и Правительство Красноярского края во взаимодействии с федеральными органами государственной власти Российской Федерации. Играм дан патронат Международного Дельфийского комитета и эгида Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Ожидается, что в состязаниях примут участие около 2600 юношей и девушек в возрасте от 10 до 25 лет. В этом году программа соревнований значительно расширена и включает в себя номинации по дисциплинам художественного, профессионального и научно-технического творчества, способствующим развитию креативных индустрий, выявлению молодых талантов и уникальных специалистов. Среди них как уже знакомые: "Фортепиано", "Театр", "Дизайн одежды", "Защита персональных данных", "Тележурналистика" и др., так и новые номинации - "Эпидемиология и биоинформатика", проводимая во взаимодействии с Роспотребнадзором и приуроченная к 100-летию санитарной службы, и "Научно-популярный TikTok" для авторов самых креативных роликов о науке в форматах данной социальной сети, организуемая совместно с Российским обществом "Знание".

Для проведения номинаций игр в Красноярске будут задействованы лучшие объекты - Красноярская краевая филармония, Сибирский государственный институт искусств им. Д. Хворостовского, Сибирский федеральный университет, Краевой дворец молодежи, Центр культурных инициатив и др.

События Дельфийских игр 2022 года будут освещаться электронными и печатными СМИ. Помимо интернет-телевидения Дельфик.ТВ, видеоматериалы игр будут доступны на видеохостинге RUTUBE, выступающей партнером игр. Основной социальной сетью, на базе которой буде осуществляться информирование о соревновательных и официальных событиях, станет "ВКонтакте".

"В сфере творчества Дельфийские игры занимают место, аналогичное позиции Олимпийских в спорте. Игры развиваются как глобальная система поиска и поддержки молодых талантов, самореализации молодежи в художественной, научно-технической и креативной областях, воспитания подрастающего поколения. К настоящему моменту проведено более 100 всемирных, международных и национальных Дельфийских игр. Исследования ВЦИОМ показывают, что игры стали весьма заметным явлением общественной жизни", - информирует пресс-служба игр.

ТАСС выступает информационным партнером.