ПСБ выдал 50-тысячный кредит по программе рефинансирования военной ипотеки

ТАСС, 10 января. ПСБ оформил кредит, ставший 50-тысячной сделкой по программе рефинансирования военной ипотеки. Об этом сообщила в четверг пресс-служба банка.

"На рынке рефинансирования военной ипотеки заключена 50-тысячная сделка. Юбилейный 50-тысячный кредит выдал ПСБ, кредит получила военнослужащая Росгвардии из города Ярославля", - сообщила пресс-служба, добавив, что в Ярославле в доме правительства региона прошла торжественная церемония, посвященная этому событию.

Отмечается, что ПСБ является лидером российского рынка военной ипотеки с объемом портфеля в 85 млрд рублей: за время действия программы ипотеку от этого банка получили около 60 тыс. военнослужащих, половина из них - на рефинансирование кредитов, ранее оформленных в других банках.

"Программа военной ипотеки доказала свою эффективность как наиболее доступный и удобный инструмент для решения вопроса жилищного обеспечения военнослужащих. ПСБ сегодня выступает главным проводником этой социально значимой программы в России - каждый второй кредит в рамках рефинансирования военной ипотеки выдан нашим банком. Нам важно, чтобы военнослужащие и их семьи получали качественные и доступные финансовые услуги, в том числе ипотечные кредиты, в любой точке страны. Ежегодно тысячи семей решают вопрос с жильем с помощью ипотеки ПСБ. Мы были первым банком, массово запустившим программу по рефинансированию военной ипотеки. Сегодня программа очень популярна, поскольку позволяет клиентам снижать кредитную нагрузку и экономить на обслуживании ипотеки. Мы намерены и далее в партнерстве с "Росвоенипотекой" развивать финансовые инструменты для обеспечения жильем военнослужащих и их семей", - сказал на церемонии в Ярославле зампред ПСБ Константин Басманов, его цитирует пресс-служба.

По словам руководителя Росвоенипотеки Константина Ярославцева, еще четыре года назад военнослужащим не было доступно рефинансирование ипотеки, в то время как оно было востребовано на фоне снижающихся ставок.

"Необходимость выработки эффективных инструментов по снижению долговой нагрузки и улучшению условий по выданным кредитам отмечалась в рамках рабочей группы при Комитете по обороне и безопасности Совета Федерации. Росвоенипотека совместно с банками-партнерами провела работу по разработке условий рефинансирования и внедрения их в жизнь. Активную позицию сразу занял опорный банк ПСБ, который первым сделал рефинансирование массово доступным", - отметил на церемонии Ярославцев, его цитирует пресс-служба Росвоенипотеки.