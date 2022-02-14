Уральский завод противогололедных материалов строит энергомост в Пермском крае

ТАСС, 14 февраля. Уральский завод противогололедных материалов (ООО "УЗПМ" входит в бизнес-сообщество WTG) завершает реализацию проекта по обеспечению энергоресурсами новых производств на промплощадке в городе Краснокамске Пермского края. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

"Партнером проекта выступил Пермский филиал компании "Т Плюс", крупнейшей российской частной компании в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Объем инвестиций УЗПМ в проект составил более 100 млн рублей", - сказано в сообщении. В компании добавили, что проект "Наружный паропровод с трубопроводом возврата конденсата и сетью электроснабжения" разрабатывался аккредитованной организацией в течение полугода. На сегодняшний день получено заключение экспертизы промышленной безопасности.

"Энергомост включает в себя изолированную линию электропередачи, каналы подачи пара и возврата конденсата – подготовленной дистиллированной воды для дальнейшего использования в системах ТЭЦ. Объект оснащен современной автоматикой, которая блокирует подачу энергии и пара в аварийных ситуациях: перепады давления, потеря герметичности, пробой изоляции на электрической части", - отмечают в компании.

В пресс-службе уточнили, что ввод в эксплуатацию линии транспортировки обеспечит бесперебойную поставку на производственные площадки "УЗПМ" до 35 тонн/час основного теплового ресурса – чистого пара и электроэнергии в объеме до 10 МВт. В качестве источника энергоснабжения будет использоваться Закамская ТЭЦ-5. Дальнейшим обслуживанием объекта будут заниматься специалисты ПАО "Т Плюс".

"Начало разбора энергоресурсов запланировано на июль 2022 года, когда завершатся пусконаладочные работы нового производства в рамках крупнейшего за всю историю УЗПМ инвестиционного проекта "E-EBNER", - сказано в сообщении.

По словам технического директора ООО "Уральский завод противогололедных материалов" Алексея Керова, в своей работе предприятие руководствуется рабочей документацией и постановлением Правительства РФ, предусматривающим порядок строительства и реконструкции линейных объектов, к которым относится и паропровод. "Проектная документация соответствует нормативной документации РФ и согласована с администрацией городского округа Краснокамск. Сейчас мы на финальной стадии масштабного проекта, связанного с миллиардными инвестициями, открытием нового производства и созданием новых рабочих мест. Успешная реализация проекта позволит нам строить серьезные планы по дальнейшему развитию промплощадки и масштабированию производства", - сказал он.

О предприятии

ООО "Уральский завод противогололедных материалов" (ООО "УЗПМ", входит в бизнес-сообщество WTG) - одно из крупнейших предприятий на рынке противогололедных материалов в Российской Федерации и СНГ, располагающее мощностями по производству до 1 млн тонн в год экологичных средств борьбы со льдом марки "БИОНОРД". Продукция поставляется в более чем 50 регионов РФ, в страны СНГ и Евросоюза, удостоена наград конкурсов "100 лучших товаров России", "Российское качество", "Экология XXI века", имеет всю необходимую разрешительную документацию: Экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям, Паспорт безопасности химической продукции, сертификат соответствия добровольной системы сертификации "Промтехстандарт".

В составе основных производственных активов ООО "УЗПМ" - производственная площадка в городе Краснокамске Пермского края и на территории Индустриального парка "ТОС" (г. Долгопрудный Московской области).