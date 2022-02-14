ОМК освоила производство труб с защитой от коррозии подземных магистральных трубопроводов

ТАСС, 14 февраля. Объединенная металлургическая компания (ОМК) освоила производство труб больших диаметров с инновационным двухслойным эпоксидным покрытием для антикоррозионной защиты подземных магистральных трубопроводов. Новое покрытие планируют использовать как альтернативу трехслойной полиэтиленовой изоляции, сообщили в компании.

"Новую для российского рынка продукцию изготовили по заказу компании "Транснефть" на выксунском заводе ОМК в Нижегородской области. Трубы уже поставили на объект заказчика для проведения строительных-монтажных работ и дальнейшей апробации на опытном участке нефтепровода "Куйбышев-Унеча-Мозырь-1", - сказано в сообщении.

Технологию нанесения покрытия разработали и освоили специалисты инженерно-технологического центра ОМК в Выксе совместно с "НИИ Транснефть". Новое покрытие планируют использовать как альтернативу трехслойной полиэтиленовой изоляции. Проведенные лабораторные исследования подтвердили надежность эпоксидных покрытий и их преимущества перед полиэтиленовыми. В частности, они более стойкие к ультрафиолетовому излучению и повышенным температурным воздействиям. Кроме этого, в России локализовано производство сырья для эпоксидных порошковых покрытий, из-за чего стоимость продукции может быть более выгодной по сравнению с трубами с полиэтиленовой изоляцией.

Руководитель "ОМК ТЭК" Вадим Сахарнюк рассказал, что многолетний зарубежный опыт подтверждает эффективность использования эпоксидных покрытий для защиты трубопроводов. Теперь благодаря сотрудничеству с партнерами из "Транснефти" подобные технические решения появились и в России.

"Завод ОМК в Выксе имеет современную линию антикоррозионных покрытий с возможностью нанесения двухслойной эпоксидной изоляции с самой высокой производительностью в стране. Мы изготовили и поставили более 6 тыс. тонн изолированных труб, до 2024 года они будут проходить апробацию на тестовом участке, с постоянным отслеживанием свойств покрытий. По результатам будет принято решение о промышленном производстве данной продукции", - приводит пресс-служба слова Вадима Сахарнюка.