Открывается новый сезон Конкурса молодых журналистов-международников

ТАСС, 15 февраля. Российский совет по международным делам (РСМД) совместно с Союзом журналистов России и журналом "Международная жизнь" при поддержке ИА "Интерфакс" и журнала "Россия в глобальной политике" рад объявить открытие приема работ на Конкурс журналистов-международников 2022 (16+).

Заявки на конкурс принимаются до 31 июля 2022 года. Предварительные итоги конкурса (шорт-лист) будут подведены в сентябре 2022 года.

В 2022 году организаторы конкурса планируют сосредоточиться на расширении участия молодежи. В этом году введена номинация "Лучшая аналитическая статья по международной проблематике начинающего журналиста-международника", ориентированная на студентов, для которых участие в конкурсе может стать хорошим профессиональным стартом.

Президент РСМД И.С. Иванов подчеркнул: "Учитывая тот факт, что я с самого основания конкурса принимаю участие в работе конкурса и в анализе представленных в нем работ, хочу сказать, что качество материалов серьезно растет. Когда возникла идея проведения конкурсов, мы были заинтересованы в том, чтобы привлечь к международной проблематике молодых, способных и талантливых журналистов. Сегодня мы видим, что молодежь очень активно интересуется международной проблематикой и пишет интересные материалы".

Кто может участвовать в конкурсе?

Штатные сотрудники и иные авторы российских печатных и электронных средств массовой информации либо студенты, обучающиеся в вузах на момент подачи заявки;

Не достигшие возраста 36 лет на момент подачи заявки на конкурс;

Опубликовавшие материал в период с 1.01.2021 до 31.07.2022.

К участию в конкурсе допускаются работы, подготовленные одним автором. Статьи, написанные в соавторстве, в конкурсе не участвуют. Один участник может подать на конкурс только одну работу.

К участию в конкурсе допускаются работы, опубликованные студентами в российском печатном и (или) электронном издании высшего учебного заведения, на интернет-портале высшего учебного заведения и (или) некоммерческой организации, осуществляющей научную, аналитическую деятельность.

К участию в конкурсе принимаются материалы по международной проблематике в четырех номинациях:

Лучшая аналитическая статья по международной проблематике;

Лучшее интервью по международной проблематике;

Лучший репортаж по международной проблематике;

Лучшая аналитическая статья по международной проблематике начинающего журналиста-международника (среди студентов, обучающихся в вузах на момент подачи заявки).

Победителям будут вручены денежные призы и памятные знаки. Призовой фонд - 200 000 рублей.

Подать заявку на конкурс и ознакомиться с Положением можно на сайте РСМД.

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