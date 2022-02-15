Продукт "Личные вещи" от "Ингосстраха" включили в программы страхования ИФЛ

ТАСС, 15 февраля. "Ингосстрах" добавил страховой продукт "Личные вещи", позволяющий застраховать предметы движимого имущества - мобильную технику, спортинвентарь, верхнюю одежду и ручную кладь, - в виде опции в программы страхования "Платинум" и "Платинум Экспресс Квартира".

Данная опция учитывает пожелания клиентов, что некоторые предметы движимого имущества (в частности, например, мобильную технику) интересно страховать не только на территории недвижимости, но и за ее пределами, так как большую часть времени они находятся вне квартиры или дома.

Теперь клиенты "Ингосстраха" могут застраховать мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, фото- и видеооборудование, электронные книги, лыжи, сноуборды, велосипеды, дайверское снаряжение, коньки, спортивную экипировку, куртки, плащи, пальто, дубленки, сумки и т.п. по всему миру.

На страхование принимаются как новые предметы личного имущества, так и уже используемые вещи. При заключении договора не требуются осмотр и идентификация застрахованного имущества (чеки и фото). Срок страхования личных вещей совпадает со сроком страхования недвижимого имущества. Оформить опцию "Личные вещи" можно как единовременно с договором страхования недвижимости, так и в течение срока действия основного полиса.

При заключении договора страхования на условиях продуктов "Платинум" или "Платинум Экспресс Квартира" клиенту предлагается оформить опцию "Личные вещи" со страховой суммой 30 тыс. рублей. При необходимости сумму можно увеличить, выбрав соответствующий вариант страхования.

Страховое покрытие включает как противоправные действия третьих лиц (кража, разбой), так и повреждение по неосторожности самим страхователем. После наступления страхового случая клиенту необходимо зафиксировать обстоятельства посредством фото- или видеосъемки. В течение пяти дней нужно известить компанию о страховом событии и предоставить необходимые документы. Решение о возмещении убытка формируется в течение 15 рабочих дней с даты подачи последнего из документов.

"Компания "Ингосстрах" всегда ориентируется на потребности и учитывает мнение своих клиентов. Многие не согласны страховать предметы движимого имущества на территории недвижимости, ведь большую часть времени личные вещи находятся вне дома. Например, мобильный телефон, пальто или чемодан - при их непосредственном использовании. Опция "Личные вещи" позволяет защитить мобильную технику, спортинвентарь, верхнюю одежду и ручную кладь на территории всего мира и получить своевременную и справедливую выплату", - отметил заместитель начальника управления технологий и поддержки каналов продаж СПАО "Ингосстрах" Станислав Олейников.