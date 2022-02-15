Шоколадная фабрика "Конфаэль" представила новые коллекции сладких подарков

ТАСС, 15 февраля. В шоу-руме, расположенном в городе Красногорске при шоколадной фабрике "Конфаэль", 15 февраля 2022 года состоялась презентация нового каталога шоколадных подарков.

Каталог "Конфаэль" ВЕСНА-ЛЕТО-2022 включает в себя несколько коллекций сладких презентов, при разработке которых дизайнеры и технологи фабрики следовали традициям празднования 8 марта и 23 февраля, сложившимся в российском обществе.

Две коллекции сладких подарков для женщин носят названия цветов, наиболее популярных в качестве презентов к Международному женскому дню - "Тюльпаны" и "Мимоза". Их создателям удалось разработать дизайн, интегрировавший в себе действующую с советской эпохи концепцию и последние тренды. Принты на коробках конфет, шоколадных леденцах и открытках отвечают требованиям современной моды. Простые линии и чистые цвета, много "воздуха" - эти изображения дышат весенней свежестью. Коллекция "Женские штучки" включает в себя объемные шоколадные сувениры, отражающие интересы современных модниц - туфелька, помада, сумочка, красивая коробочка с перламутровым розовым драже, похожим на шариковую пудру. Здесь же весь ассортимент настоящей SPA-косметики на основе натурального какао-масла и полезными для кожи добавками - масло и скраб для лица и тела, а также шоколадные обертывания.

Не забывает "Конфаэль" и о мужчинах. Брутальные скульптуры из горького шоколада точно воспроизводят формы гантелей, футбольных мячей, слесарных инструментов, мотоциклов, автомобилей. Популярным подарком мужчине-руководителю стал набор шоколадных шахмат. Специализированная коллекция, приуроченная к 23 февраля, оформлена в оттенках камуфляжной формы современной российской армии и включает в себя не только наборы конфет и шоколадных плиток, но и шоколадные медали, объемные изображения солдатской пряжки, танка, пистолета.

По традиции, сложившейся за 20 с лишним лет существования шоколадной фабрики "Конфаэль", новый каталог - это всегда не только новые дизайны упаковки и формы сладких презентов, но и новые вкусы. К весенне-летнему сезону 2022 года технологи и шоколатье фабрики создали четыре новых рецептуры конфет. Конфета "Малина" трюфельного типа имеет нежную консистенцию с ярко выраженным малиновым вкусом, ягодная кислинка которого усилена вкусовым звучанием ярко-розовой обсыпки с натуральным гибискусом. Сочность начинки шоколадной конфеты "Манго" обусловлена присутствием в ее составе трех экзотических ингредиентов: манго, маракуйи и апельсина, первый из которых подарил новому продукту экзотический вкус. Полусфера из горького шоколада "Мята" имеет светлую начинку, в которой мятная свежесть смешана с классическим вкусом шоколадной крошки. И последняя вкусовая новинка представленной коллекции - шоколадная конфета ручной работы с начинкой из фисташкового марципана и мягкого пралине.

Все эти конфеты уже поступили в бутики "Конфаэль" и доступны для покупки через интернет-магазин фабрики. Также по желанию заказчика они могут быть добавлены в любой подарок, оформление и наполнение которого, как известно, согласовывается индивидуально с каждым клиентом шоколадной фабрики.

Подробнее ознакомиться с новыми коллекциями шоколадных подарков "Конфаэль", можно на сайте компании или в шоу-руме шоколадной фабрики, где есть полный набор каталогов разных лет, а таже все необходимое для комфортного чаепития и дегустации выпускаемой продукции.

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ИП Чираев Салман Увайсович

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