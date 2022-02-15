Комитет МКФ "Циолковский" завершил отбор участников конкурсных программ

ТАСС, 15 февраля. Завершил работу отборочный комитет Международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе "Циолковский" (6+). С сентября 2021 было просмотрено более 2 тыс. заявок на участие, поступивших, в основном, через фестивальные платформы. Как и в прошлые годы, невозможно было включить в программу все заявленные проекты.

В программу фестиваля войдет 80 фильмов - в том числе полнометражные, анимационные, короткометражные, документальные фильмы из 26 стран мира. Помимо конкурсных показов также представят программу полнокупольного кино, программу документальных фильмов Студии "Роскосмос", лекции, мастер-классы и творческие встречи с космонавтами, кинематографистами, учеными, представителями космической отрасли. А также программу ретроспектив, посвященных 165-летию основоположника теоретической космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского, 115-летию главного конструктора ракетной техники СССР Сергея Павловича Королева, 90-летию выдающегося кинорежиссера Андрея Тарковского.

Президент МКФ "Циолковский" Игорь Угольников сообщил: "Просматривая поданные заявки на участие, мы, отдавая приоритет оценке художественных качеств работ, принимали во внимание и многие факторы - наиболее полное соответствие тематике фестиваля, возможность скомпоновать фильмы в сеансы - это относится, большей частью, к короткометражным и анимационным работам, так, чтобы зрители разных возрастов и с разными интересами смогли выбрать самые им подходящие. К нашему большому сожалению, программа фестиваля не смогла вместить все заслуживающие внимания проекты, но те, что в нее вошли, по нашему мнению, будут интересны всем любителям "космического" кино".

Кинофестиваль фильмов и программ о космосе "Циолковский", впервые организованный по инициативе Игоря Угольникова в 2020 году, с 12 по 16 апреля 2022 года проведет в Калуге свой третий сезон. Основные фестивальные мероприятия и кинопоказы пройдут, уже традиционно, в Государственном музее истории космонавтики и Калужском Инновационном культурном центре, кроме того, планируется, что фестивальными площадками станут также Дом Музыки, пространство актуального искусства Pro Arts, кинотеатр "Центральный" и научная библиотека имени В.Г. Белинского, часть киносеансов состоится в кинотеатрах городов Калужской области.

МКФ "Циолковский" пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ, ГК "Роскосмос", Правительства Калужской области, Администрации города Калуги. ТАСС выступает информационным партнером.